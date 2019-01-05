谢保恒寻解决方案‧九洞民生问题获改善 九洞区州议员谢保恒说，他当选以来一直关注九洞区的各种民生问题，从困扰人民许久的水灾到日常面对的收集垃圾问题，都在努力寻求解决方案。

谢保恒（右一）和林美缃（左一）与居民们巡视重铺后的花园路。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保4日讯）九洞区州议员谢保恒说，他当选以来一直关注九洞区的各种民生问题，从困扰人民许久的水灾到日常面对的收集垃圾问题，都在努力寻求解决方案。

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他表示，近日也努力申请重铺和修复九洞区多条凹凸不平的道路。

他指出，凹凸不平的道路暗藏杀机，尤其是在路上出现的坑洞，下雨天和晚上难以看到，危及摩哆车骑士和骑脚车的民众。

他表示，九洞巴刹和九洞选区内的多条花园路获得修复和重铺，要感谢有关当局的协助和配合。

他指出，能够解决这些居民关注的问题，有赖于其社区中心每月举办的“有话直说”交流会，居民透过交流会反映社区问题，以及提出各项建议，携手打造更好的生活环境。

他说，该交流会举办至今，出席的民众也逐渐增加，在交流会上民众提出各项建议比反映民生问题来得多，可见民众也是十分关心社区的发展，希望九洞区有更好的未来。在道路修复和重铺后，谢保恒和特别助理兼怡保市议员林美缃也逐一前往巡视工程是否完善进行。