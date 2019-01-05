疑厂家半夜焚烧塑料垃圾．居民饱受“毒”气煎熬 v关丹士满慕工业区疑有厂家半夜焚烧电线、塑料等垃圾发出浓烟及呛鼻的气味，导致邻近居民在过 去一年饱受空气污染煎熬，如今情况变本加厉，逼使居民挺身投诉要求有关当局严厉取缔！

吴俊贵（中）与吴俊历（右）述说当地半夜焚烧塑料的活动已经造成空气污染 。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹4日讯）关丹士满慕工业区疑有厂家半夜焚烧电线、塑料等垃圾发出浓烟及呛鼻的气味，导致邻近居民在过 去一年饱受空气污染煎熬，如今情况变本加厉，逼使居民挺身投诉要求有关当局严厉取缔！

广告

吴俊贵： 呼吸困难被逼关窗

居住于当地都市花园第一 期住宅区的居民吴俊贵（56岁）指 出，有关公开焚烧垃圾的活动 已经持续超过一年，而且都选 择在晚上10时后进行，浓烟及 气味随着风向飘散，让居民感 到难受。

“如果我们晚上没有把 窗户关好，这些焚烧活动产生 的刺鼻烧焦味就会进入家里， 让吸入这些气味的人都感到难 受，孩子也感到呼吸困难。因 此我们被逼关起窗户，打开 冷气才能减少一些气味的影 响。”

建议装无人机高空监视

他说，上述公开焚烧活 动相信是在当地某家工厂里进 行，不过他们无法确认是哪一 家，因此希望卫生局、环境局 或市议会等执法单位采取行 动，在接获他们的投报后展开 监督，包括建议使用无人机从 高空监视，揪出违法者。

吴俊历： 吸入废气威胁健康

广告

居民吴俊历（53岁）也指出， 上述焚烧活动大约每星期会不 间断地进行两次或三次，有时 候甚至连续数天，刺鼻的味道 有时候让他们难受得无法入 睡，严重影响生活素质，更担 心的是让这里的居民长期吸入 废气，恐威胁健康。

“在过去由于焚烧活动并 不频密、气味没那么重，我们 都忍气吞声了，但是最近一个 月以来情况变本加厉，为了家 人和这个社区邻居的健康，我 们希望当局即刻展开取缔，以 杜绝这种不负责任的活动继续 进行。”

另外，如果情况持续，当 局仍然未采取行动，他们将发 动联署签名呈备忘录。公正党 士满慕区州议员特别助理陈俊 广指出，他们的服务中心其实 于去年也接获一名阿亦布爹居 民刘先生的投诉，并道出当地 一家资源回收厂公开焚烧的活 动。

“当时环境局执法人员 上门检举，并向业主开出罚单 了。如今针对吴先生等人的投 诉，我们将再次向当局反映， 希望当面即刻采取行动。”