“无牌小贩”可经营至春节后．张聒翔将助拉杭新村早市漂白 芙蓉拉杭新村的早市小贩获准继续经营至农历新年结束，森州行政议员张聒翔指出，他也会协助小贩申请执照，为早市漂白。

拉杭新村早市已有30年历史，却发生早前有近半小贩接获市议会通知书事件，如今张聒翔下指示，除了为无牌小贩申请执照外，也会为早市进行漂白。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉4日讯）芙蓉拉杭新村的早市小贩获准继续经营至农历新年结束，森州行政议员张聒翔指出，他也会协助小贩申请执照，为早市漂白。

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芙蓉拉杭新村上周遭芙蓉市 议会取缔，近半无执照小贩接获 市议会的通知书。张聒翔解释， 不排除市议会是接到投诉才展开 行动，而他们只是根据标准作 业程序秉公处理，确实未了解民 情。

他补充，早市已经有超过30 年的历史，有些档口，也是属于 新村的一部份，所以当村委会向 村内商家收集意见时，全都不反 对早市的营业，也认为早市和商 店能互助互利，所以何不两全其 美，使新村更兴旺。

他说，身为政府也应该体恤 小贩的处境，因此才希望能漂白 新村内的早市，让它成为新村的 日常活动之一。

拉杭新村早市每天都有档口营业，除了村民外，附近花园居民也会前往逛和买，人潮之多也带旺了村内的商店生意。（图：星洲日报）

漂白市集只在拉杭新村

至于漂白市集活动会否在州内其他地区进行，张聒翔则表 示目前只在拉杭新村，而当地村委会和州议员会共同成 为市议会和小贩之间的桥梁，让它更有规划地进行。

他今日在龙城州议员古拿和村委会的带领下，巡视拉杭新村 早市和拜访小贩后，召开新闻发布会时，作出上述宣布。

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刘秋兴：摆档会先通知村委会

村长刘秋兴则说，当地档口每天平均40档，高峰则是80 档，尤其接近农历新年时，也会增加，营业时间是每天 早上6时30分至9时30分，早上10时便要全面结束营业。

不过，他说，小贩若欲进入新村摆档都会先通知村委会，同 时村委会也聘请了志愿警卫队，维持当地交通秩序。

古拿：村委派警卫驻守赞

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龙城州议员古拿则说，拉杭新村早市是当地的传统市 集，售卖各种商品让村民或附近居民逛和买，每天早 上有不少人潮，而接近农历新年则有不少售卖新年用品的档口 入驻。

他说，自从上周有部份小贩接获市议会通知书后，他便向 张聒翔反映，如今也获得了解决方案。

他也称赞村委会安排志愿警卫队维持交通秩序，让早上的 新村交通情况得到纾缓。