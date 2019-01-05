“无牌小贩”可经营至春节后．张聒翔将助拉杭新村早市漂白
“无牌小贩”可经营至春节后．张聒翔将助拉杭新村早市漂白
（森美兰．芙蓉4日讯）芙蓉拉杭新村的早市小贩获准继续经营至农历新年结束，森州行政议员张聒翔指出，他也会协助小贩申请执照，为早市漂白。
芙蓉拉杭新村上周遭芙蓉市 议会取缔，近半无执照小贩接获 市议会的通知书。张聒翔解释， 不排除市议会是接到投诉才展开 行动，而他们只是根据标准作 业程序秉公处理，确实未了解民 情。
他补充，早市已经有超过30 年的历史，有些档口，也是属于 新村的一部份，所以当村委会向 村内商家收集意见时，全都不反 对早市的营业，也认为早市和商 店能互助互利，所以何不两全其 美，使新村更兴旺。
他说，身为政府也应该体恤 小贩的处境，因此才希望能漂白 新村内的早市，让它成为新村的 日常活动之一。
漂白市集只在拉杭新村
至于漂白市集活动会否在州内其他地区进行，张聒翔则表 示目前只在拉杭新村，而当地村委会和州议员会共同成 为市议会和小贩之间的桥梁，让它更有规划地进行。
他今日在龙城州议员古拿和村委会的带领下，巡视拉杭新村 早市和拜访小贩后，召开新闻发布会时，作出上述宣布。
刘秋兴：摆档会先通知村委会
村长刘秋兴则说，当地档口每天平均40档，高峰则是80 档，尤其接近农历新年时，也会增加，营业时间是每天 早上6时30分至9时30分，早上10时便要全面结束营业。
不过，他说，小贩若欲进入新村摆档都会先通知村委会，同 时村委会也聘请了志愿警卫队，维持当地交通秩序。
古拿：村委派警卫驻守赞
龙城州议员古拿则说，拉杭新村早市是当地的传统市 集，售卖各种商品让村民或附近居民逛和买，每天早 上有不少人潮，而接近农历新年则有不少售卖新年用品的档口 入驻。
他说，自从上周有部份小贩接获市议会通知书后，他便向 张聒翔反映，如今也获得了解决方案。
他也称赞村委会安排志愿警卫队维持交通秩序，让早上的 新村交通情况得到纾缓。
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