大专生驾车上学‧金宝脚踏车生意下滑 近年随着许多学生父母让孩子驱车前往校园，脚踏车及电动脚车已不是学生们主要代步工具，许多业者表示生意难做，比起前些年需要准备大量进货以应付前来金宝就读拉曼大学的新生需求，如今多选择减少进货了。

近年来金宝许多大学生选择驱车上学，脚踏车及电动脚车不再是首要的代步工具。（图：星洲日报）

（霹雳‧金宝4日讯）近年随着许多学生父母让孩子驱车前往校园，脚踏车及电动脚车已不是学生们主要代步工具，许多业者表示生意难做，比起前些年需要准备大量进货以应付前来金宝就读拉曼大学的新生需求，如今多选择减少进货了。

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往年金宝脚踏车业者们会在开学前未雨绸缪，以应付即将入学的大学新生，但业者们透露，近年来许多父母购买二手车让孩子驱车前往校园，因此学生们无需再买脚踏车及电动车，导致生意大不如前。

章盛国：少量进货开源节流

美极电动车业主章盛国（40岁）表示，往年的电动脚车及脚踏车热卖风已不复存在，现在许多店铺都选择进少量的货，开源节流。

“好几年前电动脚车及脚踏车是学生的主要代步工具，尤其是5月的新学期，我们都需要大量进货以便应对大量的学生，如今能够卖出几辆已很不错了。”

章盛国表示，为留住客户，该店会提供额外的修理服务，因此也有不少即将毕业的学生介绍学弟学妹前来该店购买电动脚车，该店才得以生存。

林志勇：生意一年比一年差

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新万兴脚踏车店业主林志勇（36岁）表示，脚踏车的生意一年比一年差，许多学生已选择驱车前往校园，毕竟轿车不需要日晒雨淋。

“我们有时也会回收二手脚踏车，之后稍微修理及喷漆再售卖出去。”

他说，该店会选择大量进货，确保能够有一个合理的价格及折扣，之后货物可以长期寄放在店里慢慢售出，尽量不要起价，以免流失客户。

振豪：卖完就不再进货

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振豪摩多维修站业主振豪表示，2008至2014年期间，金宝的脚踏车生意非常好，当时新街场有许多脚踏车及电动车的店铺，许多老板都大量进货，售卖的脚踏车都从店内排到店外，以吸引更多学生前来购买。

“但是，现在许多学生不再选择骑脚踏车和电动脚车了，我也是进少量的货，卖完这些脚踏车我便不再进货，将注重于修理脚踏车及摩哆车。”