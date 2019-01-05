RUM：勿向中国大量购入·购火车厢应公开招标 大马铁道雇员职工会（RUM）主席阿都拉萨哈山呼吁新政府更加透明，以公开招标的方式采购火车车厢，不要向中国大量购入。

（雪兰莪．八打灵再也4日讯）大马铁道雇员职工会（RUM）主席阿都拉萨哈山呼吁新政府更加透明，以公开招标的方式采购火车车厢，不要向中国大量购入。

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他发文告说，其他国家的铁道雇员职工会也面对问题并且提出反对。

他说，该职工会过去已经反对从中国购买列车车厢，根据过往的记录，例如大连火车车厢和6节车厢列车出现许多问题，而且采购都是通过直接谈判的方式。

他说，交通部长陆兆福日前与中国驻马大使白天共乘双轨电动火车（ETS）到中国中车（马）轨道装备中心（CRRC）在华都牙也的工厂参观后，似乎受到该中心的行销方式所吸引。

“前朝政府的交通部以环境保护为理由购买电动车厢，但还是有许多罗里、巴士和汽车在路上行驶，这个理由不合逻辑。”

前朝未经招标购火车

他说，前朝政府在未经公开招标下向中国购买火车，价值57亿令吉。

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阿都拉萨指出，根据马来亚铁道公司（KTMB）的记录，前朝政府于2012年购入30套6节车厢列车，价值近19亿令吉，2013年购入10列双轨电动火车（ETS），价值5亿7000万令吉。

“当中也包括将于2019年购买的火车，包括9列价值11亿令吉的双轨电动火车、13套价值15亿令吉的联合柴油火车（DMU），以及38套6节车厢列车的维修费用，价值7亿5000万令吉。”

他说，中国的火车公司于2015年已经献议免费借出两组的电动火车（E-Loko）给KTMB，于2017年继续借出，并把30个电动火车车厢卖给KTMB，KTMB和职工会都反对，因为这就如“白象计划”。

“如果KTMB以电动火车取代柴油火车，则需要耗资1亿令吉提升电动化系统。”

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他指出，中国方面继续提议要把外借的两组电动火车卖给KTMB，幸而在第14届大选换政府之后，当局才拒绝这些献议。