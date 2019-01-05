法力士：求助议员也没用‧严惩助长毒蚊滋生者 曼绒县居民要注意了，县署、市议会和县卫生局将采取联合执法行动，不再与让黑斑蚊等害虫滋生和传染疾病温床者妥协，将把这些人士控上法庭或罚款，即使求助国州议员也不会受理。

法力士（左三）严厉警告民众必须遵守卫生局及地方政府条例，合力扑灭黑斑蚊和骨痛热症，冥顽不灵者将在法庭见。左二是张宇晨，右二和三是希尔米和雅哈亚。（图：星洲日报）

（霹雳‧实兆远4日讯）曼绒县居民要注意了，县署、市议会和县卫生局将采取联合执法行动，不再与让黑斑蚊等害虫滋生和传染疾病温床者妥协，将把这些人士控上法庭或罚款，即使求助国州议员也不会受理。

广告

曼绒县长兼市议会主席拿督法力士表示，严厉执法行动即日生效，地方政府必须确保来临的农历新年长假中，不会有从四面八方回乡的游子因黑斑蚊肆虐感染到骨痛热症，或将这种传染病带到其他地方去。

他说，曼绒县去年是霹雳州发现最多骨痛热症病例的一个县，共有625宗，死亡病例是5宗，而且近期还出现许多病例，因此居民们必须与当局合作，检查及清理蚊虫繁殖的地方。

他说，任何不负责任者包括空置地段或商店业主如果接获当局通知信后，没有认真清理，他们可能会被引用国家土地法典的条例对付，可能会面对坐牢、罚款或产业被充公的后果。

他今日在曼绒县署会议厅与国州议员和代表、来自曼绒县的新受委村长、市议员、各部门代表进行专题对抗骨痛症的联席会议后在新闻发布会上这样表示。

出席者包括阿斯达卡区州议员张宇晨、巴西班让区州议员雅哈亚、曼绒市议会秘书希尔米。

另外，法力士表示，为了改善卫生情况和扑灭黑斑蚊，曼绒县也采取更多的措施，包括扩大县内由私人承包商负责清理垃圾的范围、将各地承包商清理沟渠和剪草的次数从每个月一次增加至2次，政府决心在2个月时间内将黑斑蚊和骨痛热症扑灭。

广告

他一再提醒所有居民都须遵守卫生部和地方政府法令，否则将被采取行动对付，并打趣的表示如果民众冥顽不灵，法庭可能出现人潮拥挤的情况。

张宇晨：教育人民关心环境

张宇晨表示，为了即刻扑灭黑斑蚊传染的骨痛热症，严厉的执法行动是非常有必要的，因为过去政府已长期教育人民必须注重环境清洁卫生及不要乱丢垃圾，以免害虫滋生并引致各种疾病如骨痛热症，但因为一些居民的不负责任和漠不关心而没有收到很好方效果。

他说，由于骨痛热症情况严重，当务之急是必须先严法治理，情况改善后再持续教育人民关心环境，希望这个时刻人民能和政府有良好的配合。

广告

他表示，县署、县议会和卫生局联合执法行动中，若有人执意不遵守条例或指示改善糟糕的环境而受到法律行动对付，届时再向代议士求助也不会受理，因为一切必须依法处理。