陈世传‧记者YB都要接地气说民意 也有读者说，喜欢看我写的记者心视线，因为看了有“火”，即使他不认同我的论点，但起码让他知道有一些人（包括记者或记者听到与看到的），是这样或那样想的。

有读者告诉我，他喜欢看我写的记者心视线，原因不是我写的有多好，而是文章内容贴近了他的心意，表达了他的想法。

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也有读者说，喜欢看我写的记者心视线，因为看了有“火”，即使他不认同我的论点，但起码让他知道有一些人（包括记者或记者听到与看到的），是这样或那样想的。

我感恩有读者看我写的文章，让我知道不是“自己写，自己爽”而己。

我曾经写过：“文化源于生活，新闻也是源于生活”，这就是为甚么我常常这样告诉朋友：“喝茶吹水，很多时候也能吹出新闻报道来。”

再经典的学术理论或无论多么科学的民调，也只是参考的数据或文献，并不能代表真实的全部，也不能代表确实的民意，因此身为媒体工作者，最好还是应该如为官者说的一样，要常常“turun padang”，才能确保获得最真实的民意，掌握最真实的社会脉搏。

当然，从咖啡店听来的“民意”不能代表全部人的想法，更不能说，它就是事实的真像，但起码反映了一部份人的真实想法，也反映了民意的倾向。

记者的工作性质与尊贵的YB有点相似，都需要民意做为工作的支撑，如记者报道或评论，需贴近“地气”，反映民意，才会赢得读者；同样的，YB代表的就是人民，他在国会或州议会里的功能，除了立法，就是为民请命。

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踏入2019年，无论科技带来多大的方便，如可从社交媒体探悉民意或不用到新闻现场，但我依然坚持，如要做个贴近“地气”，真实反映人民心声，报道新闻的记者，还是需要常常“turun padang”，到咖啡店去喝茶吹水。

同样的，若要做一名称职的YB，也应该勤跑民间，爱听民意，才能确保在议会里发表贴近民意，言之有物的言论，更能取得人民的真心