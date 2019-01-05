疑愤民不满收费制．纵火烧泊车收费亭 疑市政厅私营化泊车收费引不满，愤民连续2天砸破于吉里望尼娃纳花园的收费亭镜窗后，今日凌晨怒火中烧，疑纵火将收费亭烧成废墟！

魏世德（左三）与乡理会成员巡视被烧成废墟的收费亭。（图：星洲日报）

（马六甲4日讯）疑市政厅私营化泊车收费引不满，愤民连续2天砸破于吉里望尼娃纳花园的收费亭镜窗后，今日凌晨怒火中烧，疑纵火将收费亭烧成废墟！

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冬牙峇株消拯局于今日 凌晨1时许接到投报后，派出7 名消拯人员于10分钟后赶往扑 火，虽经过一番努力，收费亭 最终还是成废墟。

疑愤民不满市政厅落实私营化泊车收费制，纵火烧收费亭。（图：星洲日报）

民众拍视频上传社媒

甲中央警区主任阿夫占受询时证 实，有关收费亭的承包商已于 事发后，于凌晨2时20分报案，目前案件 仍在调查中。

收费亭着火时，有民众拍获视频并 上传至社交媒体，影片显示收费亭陷入火 海，民众在旁说道：“被烧了，亭子被烧 了。”

私营化泊车收费制在本月落实后，市 民大表不满，收费亭被烧后，居民皆议论 纷纷。

吉里望州议员魏世德在案发后，与峇 当知甲乡委会主席阿兹兰等一行人，于早 上11时前往巡视，有居民趁机向他吐苦 水，并反对此措施。

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尼娃纳花园的收费亭，才启动收费制，就陆续遭到破坏。（图：星洲日报）

魏世德：接许多不满收费制投诉

魏世德说，他之前已接到很多不满 的投诉，本身也于上2个星期亲自 到现场视察，同时也对此收费制表示反对。

他说，私营公司于本月2日开始收费 时，当天早上，就有人发现收费亭的部份镜 窗疑遭人砸破，接着在3日时，收费亭的镜 窗已全被砸破，4日凌晨就被烧毁。

他说，私营公司向进入商店的车子收取 每次1令吉泊车费，收费时间是从早上8时至 晚上10时。

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消拯员在场处理善后工作。（图：星洲日报）

市长指收费是前朝决定

魏世德说，他已向掌管地方政府部门的 拿督郑国球及市长拿督阿兹米反映市民的不 满，而且也于昨日会见了市长。

“市长说，泊车收费制是前朝的决定， 市政厅只是落实。”

魏世德指出，郑国球已着手处理私营化 泊车收费的课题，并将谘询州法律顾问取消 私营化泊车收费制合约的可行性。

他说，尼娃纳花园前面共有21间商店， 泊车位有42个。

“这里是住宅区，居民常来添购日常用 品，买好了就离开，不会像在超市那样会逗 留闲逛。而且这里有2家补习中心和一家诊 所，家长和居民可能一天要出入好几次，泊 车收费肯定将加重市民的负担。”

尼娃纳花园前除了有商店，也有补习中心及诊所。（图：星洲日报）

将续跟进事件

他说，泊车收费制落实后，市民为避开 收费，可能将车辆泊在住宅区内，这将给居民带来不便。

对于收费亭被烧，他感到难过，并认为 国有国法，任何不满应通过正式管道解决， 勿把法律操纵在手中。

他也促请希盟州政府紧记“减轻人民负 担”的大选宣言，并认为落实私营化泊车收 费制与大选宣言背道而驰。

魏世德说，他将与郑国球及市长跟进事 件的进展。

阿兹兰：已收集200签名反对收费

峇当知甲乡委会主席阿兹兰说，他 已收集了超过200名商家和居民反 对私营化泊车收费制的签名。

“首阶段的104人签名，已呈交给吉里 望州选区发展及协调中心，另有约100个签 名还未呈上。”

他说，私营公司没有在入口处设栏杆， 而是安排2名工作人员向进入的车辆收费， 而有些市民为避开收费，选择从商店尾端的 另一个出口进入。

收费亭被烧毁后，今日有不少经过该处 的市民，纷纷拿起手机拍摄。

郑国球：探讨取消与承包商合约．指示停止泊车收费

马六甲房屋、地方 政府、环境与绿 色工艺委员会主席拿督郑国 球说，他已指示市政厅停止 新的私营化泊车收费制，同 时与法律顾问探讨取消与承 包商合约的可行性。

他说，在13个私营化泊 车收费的地点当中，有8个 地区是属于新的收费地点， 余者为更新合约，新的地点包括柏淡岭、哥打沙班 达花园、哥打拉沙马那再也花园、拉贞达花园、柠 檬眼英达花园、武吉峇汝岭商业中心及尼娃纳花 园。

郑国球指出，前朝政府是于2017年颁布上述地 点进行泊车收费。

他说，本身已于昨日与今早与官员开会，并指 示涷结新的私营化泊车收费制。

“市政厅法律顾问与州法律顾问将检讨与私营 化承包商的合约，同时我们也会检讨此措施的操作 方式，并在得出方案后作出宣布。”

拉菲：首长指示检讨收费决定

甲州工业、 贸易与投 资事务委员会主席 拿督拉菲说，甲州 首长阿都里已指示 掌管地方政府的郑 国球检讨私营化泊 车收费制的决定。

“我已经向首 长阿德里反映市民 的不满，我也认为 不是所有地方适合私营化泊车收费，当局 必须重新探讨以不加重市民负担。”

拉菲发表文告说，首长对他的看法表 示赞同，以及已指示郑国球重新检讨数个 落实私营化泊车收费的地点。

“我希望市政厅可以指示私营公司即 刻停止泊车收费，直至做出最后的决定。

我们必须吸取前朝的历史教训，勿重蹈他 们的覆辙。”

也是甲州希盟副主席及土团党最高理 事的拉菲指出，人民对希盟政府的期望非 常高。

“目前要匡正情况还来得及，我相信 市政厅可以为市民提供最好的。”

对于首长及郑国球关注市民的心声及采取即时 行动，拉菲表示感谢。