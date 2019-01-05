停车场私营化．谢守钦：副本交反贪局促查．“致函市长盼获交代” 行动党格西当州议员谢守钦针对私营化泊车收费事件，致函市长拿督阿兹米要求做出交代，同时副本致反贪污局以做出调查。

亚洲花园早市交通情况已经好转。（图：星洲日报）

（马六甲4日讯）行动党格西当州议员谢守钦针对私营化泊车收费事件，致函市长拿督阿兹米要求做出交代，同时副本致反贪污局以做出调查。

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向受影响商民道歉

谢守钦发表文告说，该函副本也发给甲州 首长阿德里及掌管地方政府的行政议员 拿督郑国球，希望当局给予受影响的商家与居民一 个交代。

谢守钦对受影响的居民与商家表示道歉，并认 为此事理应不该发生，间接造成小商家和居民出入 不方便，生意也将受影响，市民也都因私营化泊车 收费大感不满。

地理位置时间点不合理

“不是所有政府的计划都会获得所有人的赞 同，但是，此次私营化泊车场的地理位置及落实计 划的时间点，都非常不合理。”

他说，地方政府也处理得非常不专业，导致 民怨四起，如果是好的计划，他本身也不会做出反 对。

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谢守钦说，他将在来临的州议会，力促地方政 府在往后在落实对影响商家和居民的政策前，应事 先与将受影响地区的州议员做出讨论，才不会造成 今天类似的私营化泊车收费事件，导致民怨四起。

亚洲花园早市交通好转

另外，他说，亚洲花园早市自波格芒加社区乡 村管理理事会接管后，早市交通情况已经好转，同 时聘请了警卫维持交通。

他说，一些在周围摆摊的小贩，乡理会也尽量 把他们移到早市的范围内。

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他希望所有甲州社区乡村管理理事会所接管的 夜市，都能够打理得更好，好让商家和小贩都能安 心的营业，所得的收入也能够协助州选区发展与协 调中心作为社区及福利用途。