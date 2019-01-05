私营化停车场暂搁置．料1月杪公布最新方案 马六甲历史城市政厅宣布即日起暂缓落实辖区内13个私营化停车场计划，并将重新检讨各地收费制度，预计最迟1月底公布最新方案。

（马六甲4日讯）马六甲历史城市政厅宣布即日起暂缓落实辖区内13个私营化停车场计划，并将重新检讨各地收费制度，预计最迟1月底公布最新方案。

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必须注意的是，倘若13个停车场内之 前已为泊车格划上格子及喷写号码，依然保 留泊车固本缴费，至于没有划号码的泊车 格，公众可继续免费泊车。

掌管地方政府事务的行政议员拿督郑 国球特别官员许家勋，今日下午与历史城市 议员党鞭傅秋霞和何桂文联合召开新闻发布 会，针对最近的停车场私营化风波发表声 明。

何桂文表示，经过与市长拿督阿兹米 会面了解后，后者同意暂搁置私营化停车场 的计划，并将通过市政厅秘书与有关单位于 下周一检讨这13个地方的收费，做出有必要 的调整。

他举例，所谓调整包括考虑首20分钟 免收费，以及停放超过2个小时维持同样收 费（而非按小时计算），以便比泊车固本制 更为低廉。

他说，这项私营化计划其实在2017年 已策划，因为有关地段已经呈交给市政厅准 备落实收费，但无论如何，如今市政厅会重 新检讨有关收费制度，确保不会比置放泊车 固本来得更昂贵。

许家勋：欢迎正规管道提建议

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此外，许家勋表示，针对13个停车场 在选民不知情下被私营化，他们必须做出交 代，并将捉紧跟进有关课题，不让选民失 望；若这段期间有承包商擅自收费，公众可 以向市议员做出投报。

他说，一些较兴旺的地方被私营化， 收费可能比较高，譬如一次进入2令吉，其 他比较少人潮的地方则一次1令吉，但当局 会确保没有双重收费的情况发生，即收费停 车场内再有第二个收费停车场。

他说，现阶段仍是希盟政府的过渡 期，有不同的声音出现，但欢迎选民通过正 规管道提出批评和建议，他们会尽量听取民 意，彼此配合做出改进。

“我们体恤人民的辛苦，希望有更好的管道可以改善人民的生活。不过，我们谴 责焚烧收费亭的做法，拒绝这种第三国家暴民文化发生在我国，尤其是马六甲旅游州。”