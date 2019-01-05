畅谈新碟背后故事·陈奕迅1.12来马与粉丝见面 Eason陈奕迅将于1月12日来马宣传全新大碟《L.O.V.E.》，其音乐纪录片《L.O.V.E.in F.R.A.M.E.S.》将于当天在大马首次公映，陈奕迅更会现身份享会，畅谈专辑里11首曲目背后充满“爱”和“欢乐”的故事。

（图：脸书）

（吉隆坡5日讯）Eason陈奕迅将于1月12日来马宣传全新大碟《L.O.V.E.》，其音乐纪录片《L.O.V.E.in F.R.A.M.E.S.》将于当天在大马首次公映，陈奕迅更会现身份享会，畅谈专辑里11首曲目背后充满“爱”和“欢乐”的故事。

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陈奕迅去年12月发行了他与DUO团队精心打造的全新大碟《L.O.V.E.》，专辑一共收录8首广东作品、2首中文作品及1首英语作品。《可一可再》由陈奕迅亲自谱曲，也是专辑里最后一首录制完成的作品。

音乐纪录片《L.O.V.E.in F.R.A.M.E.S.》由DUO团队和音之一的张杰邦执导，内容为陈奕迅与DUO团队于2010至2012年期间展开《DUO》世界巡回演唱会的幕后花絮，以及过去6年先后到英国、广州及香港等地录音及《L.O.V.E.》专辑的制作过程。

（图：脸书）

配合陈奕迅的大马宣传之旅，音乐纪录片《L.O.V.E.in F.R.A.M.E.S.》将于12日中午12时在Menara Ken TTDI的The Platform首次放映，陈奕迅则会在下午2时30分现身《L.O.V.E.in F.R.A.M.E.S.》分享会。从1月7日中午12时开始至1月11日，凡是在大众书局网店（http://www.popularonline.com.my）预购《L.O.V.E.》实体专辑的朋友，将获得2张《L.O.V.E.in F.R.A.M.E.S.》放映会及分享会入场卷。更多资讯可浏览大马环球音乐脸书、Instagram或拨打询问热线03-79587433分线512。

“梁陈美景”同框

Eason一趁假期陪太太徐濠萦及14岁女儿康堤到日本滑雪度假，日前徐濠萦分享跟梁朝伟和刘嘉玲一齐滑雪的照片，刘嘉玲更搞笑形容是“梁陈美景”，似乎两家人都玩得非常尽兴。

有网民上载在日本机场巧遇Eason一家的照片，照片中只见Eason戴口罩负责推行李，状甚疲倦，而身穿红色上衣、黑色长裤的康堤虽然打扮朴素，但愈大愈漂亮，加上身材高佻，一对长腿非常吸睛，她向朋友挥手并展现甜美笑容。不过这次只是3人行，未见康堤的小男友随行齐迎新年。

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