涉破门盗车．警用GPS找车擒5匪 5名华裔男子破门盗走轿车，警方通过卫星导航定位系统跟踪失车，最终在6小时内寻获车子，同时将5名嫌犯逮捕。

阿斯玛迪（右 二）指出，警方通过卫星导航系统， 成功找到失车，并将5名嫌犯逮捕。（图：星洲日报）

（马六甲4日讯）5名华裔男子破门盗走轿车，警方通过卫星导航定位系统跟踪失车，最终在6小时内寻获车子，同时将5名嫌犯逮捕。

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亚罗牙也警区主任今早召开新闻发布会，向媒体透露上述案件，同时也向在场的媒体透露警方日前成功侦破的偷渡案、毒品案及电缆盗窃案。

5嫌犯拥多项犯罪记录

亚罗牙也警区主任阿斯玛迪表示，上 述破门盗车案件是发生于去年12月 31日，新邦恩拔警局于早上11时20分时接获投 报，指一辆黑色福斯伟根汽车（Volkswagen） 失窃。

他指出，相信嫌犯是剪断住家锁头进入住 家，并偷走车子钥匙，5名嫌犯年龄介于23至 48岁，曾有过多项犯罪记录。

“警方透过卫星导航系统，侦查到车子在 南北大道休息站，并往南到柔佛。在柔佛警方 的合作下，成功在乌鲁迪南某花园逮捕上述5 名嫌犯。”

捕49偷渡客及接应人

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另一方面，阿斯玛迪也透露，警方在瓜拉 双溪峇汝及马日丹那逮捕了49名偷渡客及接应 人，其中包括9名为船长、2名接应人及1名度 假村负责人。

他说，警方是在去年12月20日，成功逮捕 欲从海路进入的非法入境者，其中5名为印尼 籍非法外劳，2名为接应人，警方也充公了他 们的交通工具，包括2辆轿车。

他指出，此外，警方也在12月29日，在彭 加兰巴拉克逮捕了22人，其中包括4名本地巫 裔男接应人、1名巫裔女接应人、13名印尼男 子及4名印尼女子。

“此外，警方也在1月1日，逮捕了20人， 包括16名印尼男子、3名印尼女子、1名婴儿、 2名本地巫裔男子及1名本地巫裔女子。”

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他也说，警方将会援引2012年国家安全罪 行（特别措施）法令第747条文进行调查，一 旦罪成，将罚款不少于1万5000令吉，不超过 100万令吉罚款，或监禁不少于7年，不超过15 年，或两者兼施。

涉贩毒1男子落网

此外，阿斯玛迪也向在场媒体报告，警方 于1月1日，逮捕一名怀疑藏毒的巫裔男子，包 括带有52.12公克的海洛因及6.63公克的冰毒。

他指出，警方是在榴梿洞葛的突击检查， 发现一名鬼祟男子，并向该名男子检查证件， 而该名男子无法当下出示证件，并在其背包上 发现怀疑是毒品的物品。

“另一方面，警方也在去年12月19日时， 接获市民投报，指12时45分时，报案者发现长 达115米的电缆被人切断。”

他说，在马电讯员工的配合下，警方在去 年12月20日，逮捕了3名男子，并充公了一辆 轿车及切割器。