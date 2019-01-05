马接峇汝睦邻中心起火．书籍道具付诸一炬 马接峇汝睦邻中心暨阅读中心今午被大火烧毁，中心内的书籍、桌椅、电脑、珍贵照片及马接峇汝红新月会醒狮团的道具等，全被火神吞噬。

浓浓的黑烟，把中心毁于一旦，村民看着也心痛。（图：星洲日报）

（马六甲4日讯）马接峇汝睦邻中心暨阅读中心今午被大火烧毁，中心内的书籍、桌椅、电脑、珍贵照片及马接峇汝红新月会醒狮团的道具等，全被火神吞噬。

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赖明忠：睦邻中心屋顶冒烟

马华亚罗牙也区会署理主席拿督赖明 忠说，大火是于下午4时许发生，当时，一 班村民与朋友在一旁的档口喝茶谈天，突 然发现浓浓黑烟从睦邻中心的屋顶冒出， 村民于是马上群起抢救。

他说，马接峇汝志愿防火协会立即到 场灌救，村民也群策群力，但志愿防火协 会只有一条水管，于是众人向亚罗牙也消 拯局求助。

幸无波及马接校友会会所

他说，睦邻中心旁边就是马接校友会 会所，由于众人及时行动，所幸没受到波及。

他说，火灾发生时，睦邻中心及阅读中心内无人，因此没有 人受伤，但是，整座建筑已近80%被烧毁，估计损失好几万令 吉。

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赖明忠说，阅读中心是于1985年由圣约翰救伤队成立，以培 养大家的阅读兴趣，后来移交给睦邻中心，继续成为村民阅读及 举办活动的场所。

他说，村民平日到该处进行舞蹈班及唱歌消遣，中心也借给 马接峇汝红新月会醒狮团活动。

盼代议士助重建活动场所

他说，如今村民失去一个活动场所，希望当地代议士能协助 重建工作。

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赖明忠说，消拯人员在扑灭火势后，在现场进行调查工作。