李翰霖：执政后立场大转变．火箭竟怪电讯塔建太少？ 马华甲州马青团长李翰霖说，行动党执政后，对于电讯塔的立场大转变，从当初的强烈反对，到现在竟反过来“怪罪”国阵执政时期建得太少，必须多3倍才足够，立场反覆，让人傻眼。

李翰霖说，横放在路旁的电讯塔阻碍交通；右为刘进鸿。（图：星洲日报）

（ 马六甲4日讯 ）马华甲州马青团长李翰霖说，行动党执政后，对于电讯塔的立场大转变，从当初的强烈反对，到现在竟反过来“怪罪”国阵执政时期建得太少，必须多3倍才足够，立场反覆，让人傻眼。

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称郭子毅替电讯塔背书

李翰霖发文告表示，行动 党行政议员郭子毅日前宣布马六 甲州政府将在2019年增建或提升 100至120座电讯塔，并指过去3 年在国阵执政时期，甲州每年仅 建28至30座电讯塔，影响覆盖率 与网速。

“郭子毅还替电讯塔背书， 指不少民众对电讯塔的辐射有所 担忧，但事实上，有关辐射远远 低于安全水平。”

他说，郭子毅也指马六甲目 前有460座通讯塔，一半是州政 府拥有和管辖，其余是各别的电 讯公司。这些电讯塔都是根据指 南承建，并未违例。

他指出，行动党在野时假意 反对，在朝时立刻“变脸”大力 支持，还在很短的时间内拍案要 兴建更多座电讯塔。现在看来， 过去的新闻清楚记载行动党显然 是在“玩弄”电讯塔的课题。

所 谓的强烈反对，还纠众拉布条展 示坚决要拆除电讯塔的立场，都 是骗人的，都是在演戏！

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“行动党应该为过去的行 为向人民道歉，竟能如此的愚弄 人民；同时行动党也要针对过去 的强烈不信任，向过去与现在同 一间的电讯塔承建商，也就是 马六甲资讯工艺控股有限公司 （MICTH）道歉，还对方一个清 白。”

要求公布兴建地点

另外，李翰霖也要求郭子毅 公布即将兴建及提升的100至120 座电讯塔的确实地点。若要证明 之前不是在演戏，马青欢迎行动 党议员，与人民一起检视这100 至120座电讯塔，是否都符合当 年反对时所持的标准。

此外，李翰霖也请郭子毅 回答，当年被行动党视为洪水猛 兽的电讯塔，如今希盟政府执政 后，是否依然存在？

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“还有，当年反对电讯塔的 行动党议员，如今登入朝堂，是 否会继续不畏强权以及不眷恋现 在的权位，毅然与人民站在同一 阵线反对到底？还是说从郭子毅 今年8月开始多次宣布再建100至 120座电讯塔至今，你们继续静 静地不出声，忘记当年曾经的自 己？”

盼政府考虑商家反对原因

另一方面，李翰霖今午前往 玛琳再也巴刹停车场处的电讯塔 兴建工程处巡视，并了解当地商 家的困扰。

他指出，希望政府考虑商家 面对的问题及了解商家反对该处 建设电讯塔的原因。此外，尚未 竖立的电讯塔横放在停车场旁， 阻碍交通。

“该处有许多补习班等教育 性的店面，商家担心电讯塔竖立 在该处后，将影响家长送孩子来 该处补习的意愿。”

出席者包括马青市区署理团 长刘进鸿及商家谭嘉柔。