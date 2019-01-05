市局拆非法扩建档口暂缓·张振彬允代小贩陈情 （古达4日讯）州贸易及工业部助理部长兼丹绒加布区州议员张振彬指出，将与古达巴刹小贩会见从麦加朝圣回来的古达市政局行政官，商讨有关市政局执法组拆除巴刹档口扩充箱板桌椅问题，以便采取双赢方案解决有关问题。

左图贸易及工业部助理部长张振彬（中）巡视古达巴刹。右图为古达市政局执法组成员于本月3日拆除小贩档口的箱板搬走。

（古达4日讯）州贸易及工业部助理部长兼丹绒加布区州议员张振彬指出，将与古达巴刹小贩会见从麦加朝圣回来的古达市政局行政官，商讨有关市政局执法组拆除巴刹档口扩充箱板桌椅问题，以便采取双赢方案解决有关问题。

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张振彬说，他有责任协助人民包括小贩解决问题，事实上昨早当市政局执法组采取行动拆除巴刹档口扩充箱板桌椅时，他第一时间致电予市政局行政官拉斐克（麦加时间凌晨4时），要求他暂缓拆除行动，幸好他接通电话，立刻阻止拆除行动，否则所有扩充档口箱板桌椅将全部被拆除。

他说，市政局执法组若要采取拆除行动，不应在早上营业时间进行，更不应在农历新年前进行，避免影响小贩摆档。

他表示会与拉斐克商讨让巴刹小贩在农历新年期间扩充档口，让他们多做点生意，欢度农历新年。

张振彬说会尽一切所能协助巴刹小贩解决困境，惟也希望小贩奉公守法与政府通力合作，改善巴刹摆档环境。