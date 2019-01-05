郭子毅：通讯建设不足才建电讯塔． “李翰霖别混淆视听” 甲州通讯、多媒体、青年及体育事务行政议员郭子毅发表文告表示，马华甲州马青团长李翰霖混淆视听，对国阵当政府时让马六甲通讯建设荒废了13年视而不见。

（马六甲4日讯）甲州通讯、多媒体、青年及体育事务行政议员郭子毅发表文告表示，马华甲州马青团长李翰霖混淆视听，对国阵当政府时让马六甲通讯建设荒废了13年视而不见。

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反问李翰霖数问题

他说，李翰霖在文告中指 行动党在增建电讯塔一事上“立 场反复，让人傻眼”，针对此言 论，他想先反问李翰霖数个问 题：

1）为什么国阵执政这么 久，掌控马六甲通讯设备建设事 务多年，马六甲很多地方，包括 市区内的通讯设备和手机网路覆 盖率都还是不足够？很多人口稠 密度高的地方甚至还会经历通话 中断的问题？又或者是手机有信 号但网速欠佳？

2）行动党（或任何希望联 盟政党）当初拉布条反对增建电 讯塔，成功反对了或停止了多少 个电讯塔的建设？

3）国阵执政时无法根据需 求量建设通讯设备（包括电讯 塔），居民和政党反对是否只是 原因之一？其他原因有什么？而 国阵当政府时有过什么努力来解 决这问题？

他表示，李翰霖可能无法回 答以上问题，他愿意以他的角度 来提供答案给李翰霖做参考。

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他指出，这问题的答案可以 从李翰霖文告中的“郭子毅今年 8月开始多次宣布再建100至120 座电讯塔”中找到答案。主要原 因，是甲州通讯设备不足。

马六甲州政府自2005年垄断 了州内通讯发展，把所有电讯塔 的规划，建设及拥有权都划给了 州政府的子公司，也就是李翰霖 文告中所提及的MICTH。

垄断通讯建设却没规划

他说，在电讯设备建设上， 让州内建设权力全归纳给州政府 掌控的公司并不是坏事。至少在 规划、建设、发展和维修方面， 都可以让政府直接操刀，并透过 和市议会等其他政府部门和单 位，与电讯公司协调及合作。

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他也强调，许多州属也和马 六甲一样，由州政府子公司全权 经营电讯设备。但在国阵当政的 年代，却不是这么一回事。国阵 政府垄断了通讯建设，却没担任 好领导的角色，在规划，建设和 发展方面都做得不及格。

仿佛当初州政府决定垄断通 讯建设市场，是从金钱利益角度 出发，而不是要更直接地进行规 划和发展。这犹如“霸着茅坑不 拉屎”，这才是真正的“让人傻 眼”。

他表示，甲州对通讯设备的 需求量，大概是100座电讯塔。 2015至2017年，每年建了不超过 30座。2018年的1到4月也只建了 6座。

“我要向李翰霖讨教，行动 党或希望联盟政党成功反对了多 少座电讯塔？或许翰霖和我都没 有答案，那我就夸大地假设行动 党议员每个月都成功反对到一座 电讯塔好了。”

质问剩下58座在哪

郭子毅说，甲州一年需求量是100座。 行动党议员一个月1座，一年反对了 12座，加上每年起的30座，总共是42座。那么 剩下的58座又怎么没建出来？

他指出，政党是人民的希望，人民的声 音。希望联盟执政后也有居民透过执政党议员 来反对增建电讯塔，而玛琳再也花园就是一个 例子。

即使是冒着可能会面对手机讯号减弱的风 险，居民也透过州议员表示反对，并要求展延 电讯塔的建设。

不符规格电讯塔将拆除

“我在2018年8月第一天的州议会就已经书 面回答，并在记者会上重申，只要有不符合条 例规定的电讯塔，州政府会毫不犹豫地拆除。 国阵当政府时是否有这样的立场和决心？”

“我掌管通讯部门以来，办了不少个资讯 展，也在无数个场合解释通讯设备的发展和走 向，并且针对人民的种种忧虑一一回应。”

他说，可能李翰霖故意省略掉他所说的改 革，包括成立通讯设备特别小组，和让甲州成 为我国第一个在电讯塔上装有QR code二维码的 州属。

他指出，二维码是为了让对电讯塔辐射和 准证有疑问的居民可直接地找到答案。只要居民在电讯塔二维码上扫描或通过网站arefcert. com查询，便可获得辐射标准、辐射检测及及准 证等资料。目前甲州已有超过40座电讯塔上有 二维码。

建设工程开放招标

“要把甲州政府在通讯建设担任起领导的 角色，我也宣布了让建设工程自由开放给任何 一家有能力和有兴趣的公司，让甲州通讯市场 活跃起来，并为甲州成为科技州做好准备。”