蹲坐坑洞被2枪指著头·印渔夫求助录像疯传 （亚庇4日讯）于去年9月在仙本那加雅岛海域遭阿布沙耶夫恐怖组织绑架的印尼籍人质现身录像求助。



于去年9月在仙本那加雅岛海域遭阿布沙耶夫恐怖组织绑架的印尼籍人质三苏沙谷尼现身录像求助。



（亚庇4日讯）于去年9月在仙本那加雅岛海域遭阿布沙耶夫恐怖组织绑架的印尼籍人质现身录像求助。

广告

一段在社交媒体流传的录像显示，一名男子蹲坐在相信是刚挖好的坑洞，被两名只看到下半身，穿著迷彩裤子相信是阿布沙耶夫恐怖分子成员用枪械指著头部，哭泣著说“救救我，救救我……（tolong saya boss, tolong saya boss, tolong……）。”

录像中的男子，被确认是在仙本那遭绑架的印尼籍渔民三苏沙谷尼。

录像传给渔船船主

据菲律宾当地的消息指出，该段录像是由阿布沙耶夫传送给渔船船主，以索取人质赎金。

他们也相信，人质坐在刚挖好的坑洞及被两人持枪指著头，具有传达将杀害人质的讯息。

印尼籍舵手三苏沙谷尼（40岁）和副舵手乌斯曼尤索夫（30岁）于去年9月11日凌晨在仙本那附近的加雅岛海域捕鱼时，遭绑匪掳走，当时船上还有另两名船员。

广告

船上另两名船员在发现一艘泵船接近他们，立刻躲入船舱，同时也看到两名蒙面人疑持著M16莱福枪在甲板上。

两名船员匿藏在船舱中约1个小时，发现三苏及乌斯曼遭枪匪掳走。警方事后证实，人质家属接获绑匪电话索讨400万令吉赎金。

乌斯曼在去年12月5日趁著绑匪不留意，逃走到霍洛岛东北方的卢乌克（Luuk）地区向村民求救，并已回到印尼与家人团聚。



