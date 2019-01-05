甲旅业品牌亮点．郑国球接棒年景布置 甲州新春年景布置嘉年华会将由甲州房屋、地方政府、环境及绿色工艺事务委员会主席拿督郑国球领导，并开展一系列节庆布置及文化活动。

（马六甲4日讯） 甲州新春年景布置嘉年华会将由甲州房屋、地方政府、环境及绿色工艺事务委员会主席拿督郑国球领导，并开展一系列节庆布置及文化活动。

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2018第28届戊戌年新春年景布置嘉年华会工委 会主席拿督威拉颜天禄证 实，今年甲州新春年景布 置嘉年华会工委会，将会 交由郑国球担任主席，进 而带动延续这项甲州常年 举办的春节盛事。

他说，甲州新春年景布置嘉年华会举办迄今 已经迈入第29周年，视为 甲州甚至全国一大文化盛 会，更是本地旅业品牌亮 点，可说致使甲州每逢春 节必定蕴含浓郁的新年气 息。

他表示，这项活动今 年交由郑国球，有望凭着 后者出任甲州行政议员的 能力优势，可将这项常年 活动再度推向另一高峰。

颜天禄吁各单位．续配合支持

颜天禄呼吁甲州常年 参与这项春节活动的联办 单位给予新任主席郑国球 全面支持与配合，继续携 手把州内各大街小巷、花 园新村、会所庙宇等角落 进行节庆装潢。

甲州新春年景布置嘉 年华会自1990年起，先后 由拿督威拉颜文龙和颜天 禄分别领导18及10年，如 今则交由郑国球接下领导 棒子。

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另外，郑国球较后也 对历届甲州新春年景布置 嘉年华会工委会成员长期 坚持推动本地春节布置活动的努力表示感激。

他指出，今年贵为 甲州旅游年，而州政府放 眼吸引2000万游客到访甲 州，因此藉着甲州新春年 景布置嘉年华会这项品牌 活动，相信能为甲州文化 旅游领域注入更多内涵， 从而吸引游客前来观光。