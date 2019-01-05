同场演唱会大马开3次？邓紫棋4月登云顶开唱 同一场演唱会在大马竟唱3次？G.E.M.邓紫棋也是绝了！她将于4月5日及6日在云顶连开两场《Queen of Hearts世界巡回演唱会2019》，门票将于1月9日公开发售！而她早前为了拍摄节目飞去柬埔寨避冬，在社交网站上载一张和大象的自拍照，竟遭网民质疑大象的真假。

（图：脸书）

（吉隆坡5日讯）同一场演唱会在大马竟唱3次？G.E.M.邓紫棋也是绝了！她将于4月5日及6日在云顶连开两场《Queen of Hearts世界巡回演唱会2019》，门票将于1月9日公开发售！而她早前为了拍摄节目飞去柬埔寨避冬，在社交网站上载一张和大象的自拍照，竟遭网民质疑大象的真假。

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曾于2017年去年11月18日在亚通体育馆（Axiata Arena）举行《Queen of Hearts》世界巡回演唱会的邓紫棋，女王魅力无法挡，相隔7个月重临大马举行《Queen Of Hearts演唱会》，地点却改去槟城。没想到她2018年6月30日在槟城开唱后，相隔10个月又把同场演唱会搬上云顶，更一开就两场！

邓紫棋被指造假

“象真度”受质疑

邓紫棋早前飞到柬埔寨，跟谢霆锋录制最新一集《锋味》，邓紫棋的造型师男友Mark也上传在飞机舱内与谢霆锋的合照，显然是爱相随，陪着邓紫棋到柬埔寨过圣诞节。但她被问起感情事时，仍语带保留，害羞地说：“现在还是以事业为重。”她出席江苏卫视跨年晚会后，4日在IG放上和大象的合照并写说“2019分享的第一张自拍”，竟有网民表示“那是真的大象？好像画啊。”、“但不是2019年拍的。”、“怎么长得有点像啊？”意外引起热议。