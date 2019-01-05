周世扬：这回不是狼来了．罗白秀雅、斯里洛组屋有望获分层地契 芙蓉市议会首次处理分层地契事宜，超过20年的斯里洛（Sri Loop）花园组屋和罗白秀雅组屋单位苦等多年，有望获得组屋分层地契；罗白州议员周世扬说：这回不是狼来了。

于1996年前兴建的斯里洛花园组屋共有16个单位。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉4日讯）芙蓉市议会首次处理分层地契事宜，超过20年的斯里洛（Sri Loop）花园组屋和罗白秀雅组屋单位苦等多年，有望获得组屋分层地契；罗白州议员周世扬说：这回不是狼来了。

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周世扬和万茂州议员叶耀荣今午联合召开新闻发布 会，呼吁2区组屋的居民及业主出席市议会会议，了解分层 地契细节事项，相信是一项好消息。

叶耀荣促业主16日出席会议

叶耀荣指出，上周接获市议会建筑委员会通知信，号 召斯里洛花园和罗白秀雅组屋的居民于1月16日（周三）上 午10时，在森州基金局出席有关分层地契的会议。

他说， 这是市议会首次处理分层地契的事宜，斯里洛花园组屋虽 然只有一栋，但共有16个单位，分别是9户华裔、4户印裔 和3户巫裔，其管理层已冬眠许久，没再管理组屋问题。

“这2区组屋业者因面对金钱问题，无法获得分层地 契，而这回市议会正好有一笔特别款项，优先让这2区于 1996年前兴建的廉价组屋来处理分层地契。”

他强调，分层地契对组屋业主非常重要，因没有地契 导致产业无法进行买卖，因此希望业主和居民踊跃出席会 议。

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他说，由于有些单位非业主居住，寻找业主也是另一 项受关注的任务。

周世扬：盼居民业主给予配合

周世扬指出，秀雅组屋只有一栋组屋，共有47个单 位，除了3个单位属公司名，其余都是华裔居民和业主。

他认为，州政府首次开放申请分层地契事项可说是 一大美事，相信成功的几率高，绝对不是“狼来了”的故 事。“当地居民曾多次听闻政府会发放分层地契的消息， 但始终只听楼梯响，不见人下来，最终不了了之，令居民 失望。”

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他坦言，处理分层地契确实需要一笔经费，但只要居民和业主给予配合，相信获得分层地契指日可待。他说， 罗白还有17个组屋单位未获得分层地契，初步预料州政府 首创先河后，将会陆续处理分层地契事宜了。