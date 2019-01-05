陈国良：造成游客不便·禁烟与否弹性处理 （亚庇4日讯）大马旅游总会（MATTA）今日表明无意反对政府实施无空调茶餐室禁烟措施，惟认为禁烟措施将造成游客不便，影响旅游业。





（亚庇4日讯）大马旅游总会（MATTA）今日表明无意反对政府实施无空调茶餐室禁烟措施，惟认为禁烟措施将造成游客不便，影响旅游业。

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主席陈国良促请政府站在客观立场考虑多方因素，包括业者的处境以及游客的不便。

“旅游业是沙巴主要经济活动，尤其是亚庇市每天迎来众多游客，若禁止抽烟，多少会影响旅游业。”

有鉴于此，他希望政府弹性处理禁烟措施，对特殊情况斟情处理。

陈国良今日受访时吁请政府允许业者根据顾客的需求与意愿，自行决定是否要在店内禁烟。

“事实上，在今年1月1日禁烟措施生效之前，有些业者已先行在店内禁烟。”

员工阻抽烟被掌掴

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“在禁烟措施下，食客抽烟业者受罚的规定对业者不公，因为业者没法约束食客的行为，昨天沙亚南一家嘛嘛（MAMAK）餐店员工因阻止食客在店内抽烟而被掌掴的事件引以为鉴。”

“若当局因为食客抽烟而处罚业主，或导致业者不欢迎有抽烟习惯的游客。”

店外3米抽烟 不合逻辑

陈国良指出，在禁烟措施下，人们须在距离餐店3米以外的地点才可抽烟的规定不合逻辑，因为许多茶餐店位于路边，3米距离已到马路中央。

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“我认为禁止游客抽烟的措施不太妥当，政府与饮食业者须进一步沟通，寻求折衷解决方案。”

早前，副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝透露，州政府是否追随联邦政府禁烟，留待下周州内阁会议商讨后作出决定。

州卫生及人民和谐部长拿督黄天发也声明州政府没反对禁烟措施，惟现阶段不宜操之过急。

“我们不反对茶餐室禁烟，但有一些事，例如调整地方条例，需要事先获得州内阁的同意。”