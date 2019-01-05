图绑架女子追至空手道馆‧疑犯与教练“交手”受伤落网送院 美国北卡罗莱纳州夏洛特（Charlotte）周四（3日）疑发生绑架未遂事件。一名女子遭人强行押入不明车辆中，她其后逃脱，并跑到附近的空手道场馆求救。疑犯被指追到场馆，及与在场的空手道教练“交手”，他最终被捕及因伤送院，女子亦避过一劫。

（美国‧北卡罗莱纳）美国北卡罗莱纳州夏洛特（Charlotte）周四（3日）疑发生绑架未遂事件。一名女子遭人强行押入不明车辆中，她其后逃脱，并跑到附近的空手道场馆求救。疑犯被指追到场馆，及与在场的空手道教练“交手”，他最终被捕及因伤送院，女子亦避过一劫。

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协助被掳女子的空手道教练以法莲（Randall Ephraim）表示，当时他正整理道场，突然有一名女子匆忙跑入称有人打算伤害她；未几，一名体格强壮的男子也走入道场，以法莲说：“我不知道他想做甚么，还以为他在查询课程。”

女子坚称不认识对方，并指控男子试图绑架她。在男子拒绝离开且步步进逼下，以法莲随即作出反应：“我便随即自卫，又把他赶离道场；他曾试图再次袭击，我已作出相应的处理”。警方其后接报到场，疑犯一度企图攻击警员，他最终被捕及因伤送院，目前未知其伤势。（香港明报）