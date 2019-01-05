威拉班：不符标准没问题．禁烟告示牌一定要贴 “禁烟告示牌香烟向左向右没问题，烟头是黑或是红也没问题；就算告示牌大小规格不符合标准也问题不大，最重要食肆业者务必张贴禁烟告示牌！”

禁烟告示牌香烟向左向右没问题，烟头是黑或是红也没问题，森州卫生局官员不会对业者采取法律行动。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉4日讯）“禁烟告示牌香烟向左向右没问题，烟头是黑或是红也没问题；就算告示牌大小规格不符合标准也问题不大，最重要食肆业者务必张贴禁烟告示牌！”

广告

掌管卫生、环境、消 费人事务行动理事会的森州 行政议员威拉班今早与森州 卫生局官员前往皇家山的 Penghulu Cantik小食中心 巡视，随后发表上述言论。

威拉班指出，尽管卫 生部推出禁烟告示牌的指南 范围，即全黑色国语禁烟文 字、以2条红直线代表点燃 中的烟头及尺寸大小等，但 已购买告示牌的商家无需进 行更换，而还没购买的商家 则建议购买符合全新规格的 告示牌。

“执法单位不会因禁 烟告示牌不符合规格，而对 商家采取法律行动，同时告 示牌只要有与禁烟类似的意 思也可被接纳。”

检查566食肆发398警告

威拉班说，禁烟计划开 跑第三天，森州卫生 局已检查566间食肆，发出398 张书面警告，而其中70张的原 因是在禁烟范围内吸烟、297张 因业者没张贴禁烟告示牌和31 张因业者在禁烟范围内提供烟 灰缸。

他披露，卫生部给予半年 缓冲期让群众适应，而在这段 期间也通过份派传单方式教育 民众和业者；3天内共派发1561 张传单。