Whatsapp兜售穿山甲·男子当场被捕 （亚庇4日讯）一名本地男子透过手机通讯应用程序兜售穿山甲，被沙巴野生动物局执法队伍揭破，当场被捕。

嫌犯使用手机通讯程序Whatsapp兜售穿山甲。

（亚庇4日讯）一名本地男子透过手机通讯应用程序兜售穿山甲，被沙巴野生动物局执法队伍揭破，当场被捕。

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沙巴野生动物局总监奥古斯丁在文告披露，当局执法队伍在1月3日早上11时根据民众提供的情报，在古打毛律一间加油站拦截一名20岁的男子。

他表示，执法队伍在男子的汽车后座中发现1只存活的穿山甲。他说，野生动物局除了逮捕男嫌犯之外，扣查轿车及把穿山甲带回野生动物局调查。

奥古斯丁强调，穿山甲为沙巴一级受保护动物，1997年野生动物保护法令41（1）条文阐明，在没有经过沙巴野生动物局的批准下，不能拥有穿山甲，违法者可被判款款不少于5万令吉至25万令吉以及坐牢1年至5年。

他披露，目前透过手机通讯程序如Whatsapp或脸书兜售穿山甲的情况已日益严重，当局将加强监督，并希望透过民众的合作，打击更多非法贩卖受保护动物的罪案。