响应环保减塑．波中禁用塑料吸管 小吸管也可带来大危害，波德申中华中学响应全球性环保运动，减少使用塑料产品，校内更全面禁止使用塑料吸管！

波中食堂目前已禁止使用保丽龙盒，而采用易于消融的环保饭盒。（图：星洲日报）

（森美兰．波德申4日讯）小吸管也可带来大危害，波德申中华中学响应全球性环保运动，减少使用塑料产品，校内更全面禁止使用塑料吸管！

广告

塑料垃圾污染环境 及全球生态的问题日益 严重，目前，多个国家 也开始掀起“限塑”热 潮，包括国内的餐饮连 锁店，也减少供应塑料 吸管。

而波德申中华中 学也加入了环保家庭的 一分子，并趁着新的学 年展开，该校的食堂也不再为学生提供塑料吸 管。

此前，食堂也禁止 再使用保丽龙饭盒进行 打包用途，反而是采用 易于消融的环保饭盒， 希望透过言身传教，提 高学生的环保意识。

张永庆：办讲座提升环保概念

校长张永庆接 受《花城》 社区报访问时披露， 自己是于年前透过一 则报章，了解到塑料 产品对于海洋生态的 污染，而从中体会到 塑料对于生态的破坏 程度，已经严重化。

因此，他说，该 校也透过邀请环保人 士到学校进行讲座， 让学生更加了解塑料 对生态环境的破坏， 也希望能够教育学 生，提升环保的知识 及概念。

广告

张永庆说，该校 几年前就开始禁止食 堂使用保丽龙饭盒， 同时，也非常鼓励学 生自带饭盒及餐具到 学校，减少对塑料品使用。

“食堂不只是个吃东西的 地方，也可以是一个加以善用 的教育现场。”

每年办“净滩”活动

另一方面，不仅是食堂， 该校也透过其他的环保活动， 号召学生一起参与垃圾分类及 回收环保物品。

广告

他透露，该校每年也会主 办“净滩”活动，让学生到海 滩进行清洁运动，以身体力行 的方式，让学生为环保贡献一 分绵力。