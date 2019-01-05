期待中美谈判‧亚股回神反攻 新一轮美中贸易谈判将于1月7日登场，市场期待谈判可改善两国关系及化解分歧，因此尽管隔夜美股重挫，但多数亚洲股市4日还是跟随中股反攻回扬。

（中国‧北京4日讯）新一轮美中贸易谈判将于1月7日登场，市场期待谈判可改善两国关系及化解分歧，因此尽管隔夜美股重挫，但多数亚洲股市4日还是跟随中股反攻回扬。

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苹果股价急泻10%的同时，全球最大经济体美国的制造业也沦陷，美股3日暴跌，标普和道指各跌2.5%和2.8%，纳指重挫3%、费半暴跌近6%出现近51个月最杀行情后，亚股周五意外起多跌少，其中多受中国股市出现“绝地反扑”表现带动。

中美副部级磋商，再度激发对贸易战休兵的期望，中股开低走高，上证指收市放量大涨2.05%，收复2500点关口。港股大涨2.24%、新加坡和韩国股市各起1.54%和0.83%，泰国、菲律宾和印尼股市各升0.97%、1.05%和0.86%。不过，日本长假后随全球补跌，开年重挫2.26%、台股下跌1.16%、马股和澳洲股市各跌0.36%和0.31%。

中美谈判削弱美元，亚币除了日圆贬0.6%，其他多走高，并以印尼盾涨0.9%最强，人民币升0.14%，韩元、印度卢比和泰铢各升0.3%。马币兑美元走高至4.1340。

油起金跌，纽约期油和布兰特油大涨0.95美元和1.17美元，分别报48.05美元和57.12美元；期金下跌0.28%，至每安士1290.59美元。棕油走高，基准3月货涨20令吉，收报每公吨2171令吉。