洋灰业陷低谷‧拉法基马目标价大砍 西马洋灰领域预计长期陷入低谷，大马投行下调拉法基马（LAFMSIA,3794,主板工业产品服务组）2018至2020财政年洋灰平均售价及销量估价，基于下调市账率至0.5倍，下砍目标价及评级。

（吉隆坡4日讯）西马洋灰领域预计长期陷入低谷，大马投行下调拉法基马（LAFMSIA,3794,主板工业产品服务组）2018至2020财政年洋灰平均售价及销量估价，基于下调市账率至0.5倍，下砍目标价及评级。

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由于公共基础设施支出减少及产业领域持续疲软，大马投行将该公司2018至2020财政年洋灰平均售价预测下调15至24%，分别至200、190及210令吉，销量吨位下调2至22%，至690万、650万和720万公吨。

大马投行预计，拉法基马2018财政年净亏损将扩大至2亿7850万令吉，相比前期净亏1亿7800万令吉，而2019至2020财政年净亏预测分别为1亿9600万及4780万令吉。

由于对国内洋灰需求及产能的巨大差距，中期而言马来半岛的洋灰领域前景将持续备受挑战。

该行预测，目前半岛洋灰石料总产能达2600万公吨，然而2018及2019年国内洋灰需求预测分别为1700万和1600万公吨。

除了庞大折旧成本，在产能过剩而缺乏定价能力下，生产商无法转移较高的生产成本给买家。

大马投行认为，仅有在国内洋灰需求回升至每年的2000万公吨以上，洋灰生产商才可转亏为盈。