收购商抢货．林明山竹价格上升 林明山竹盛产，吸引水果收购商来抢货，价格节节上升！

新鲜采下的山竹最好吃！（图：星洲日报）

（彭亨．林明4日讯）林明山竹盛产，吸引水果收购商来抢货，价格节节上升！

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由于受到天气改变影响，向来不是盛产季节的山竹在年尾时竟 然结果累累，让果农过个丰收年。

农民们表示，由于收购商来抢购，山竹批发价已悄悄上涨30% 左右，但是依然供不应求。

虽然批发价上扬，但是，根据记者的观察，林明当地零售的 本地山竹市价依然维持在每公斤6令吉左右。

日本山竹清甜又爽口，所以价格也比本地山竹来得贵。（图：星洲日报）

程福安：料盛产到新年

果农程福安受访时表示，他所种植的50棵山竹在年尾盛产，这 是多年来都不曾遇见的现象。

他说，山竹从2个星期前已开始采收，他预计直到农历新年依然 还可以吃到鲜甜的山竹。

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“除了原有的收购商，目前也有多名新的收购商到林明来收购 山竹，虽然山竹盛产，但是依然不能满足他们的要求，所以收购价 也不断上涨。

“收购商告诉我，其他地方山竹产量不多，再加上泰国进口的 山竹已过采收期，所以目前林明山竹很抢手。”

收购商自行聘请员工到果园采山竹。（图：星洲日报）

可采收2000公斤

他说，他的果园预计可以采收2000公斤的山竹，大部份都是直接卖给收购商。

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他告诉记者，除了山竹，林明的甘榜榴梿也 盛产，甘榜榴梿的收购价也达每公斤5令吉。

“由于山竹和榴梿的产量多，价格又好，今 年可以过个丰收年！”

山竹树长得高，采山竹的工人小心小心翼翼爬上树，逐一采下长在树端的山竹，这份工作危险又困难。（图：星洲日报）

榴梿上市游客大饱口福

另一方面，由于去年年尾林明天气好，榴梿 也在这时刻上市，让刚好到林明旅游的游客大饱 口福。

记者走访林明镇上的榴梿摊位，甘榜榴梿每 公斤售价介于10令吉左右，名种榴梿则在20令吉 以下。