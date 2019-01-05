“帕布”带来强风巨浪．浮罗坤杜村民难安眠 侵袭东海岸区的热带风暴“帕布”并没有在吉兰丹州带来太严重的破坏力，尽管如此，哥打峇鲁的浮罗坤杜海边人家也度过了两个忧心忡忡的不眠之夜；月光海滩的小贩以防万一，昨天也纷纷选择休业！

大部分在月光海滩经营美食摊档的商家小贩都关店。（图：星洲日报）

（吉兰丹．哥打峇鲁4日讯）侵袭东海岸区的热带风暴“帕布”并没有在吉兰丹州带来太严重的破坏力，尽管如此，哥打峇鲁的浮罗坤杜海边人家也度过了两个忧心忡忡的不眠之夜；月光海滩的小贩以防万一，昨天也纷纷选择休业！

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依沙哈山：神经紧绷彻夜难眠

浮罗坤杜的村民形容，帕布带来了异常的强风，令人生 畏。渔夫依沙哈山（63岁）指出，他在此地生活了60年，不曾 遇过如此罕见的强风巨浪，担心巨浪挟带海水灌进家里，他和 家人彻夜难眠。

他说，他的住家和海滩之间只有4公尺的距离，所以，一 家人的神经都一直绷紧。

清晨5时开始，他和妻子妹查耶谷（56岁）及8名年龄介 于15至40岁的子女轮流看守，因为海浪已拍在屋子的后墙。不 过，到了上午7时，情况稍为好转，大家才松了一口气。

浮罗坤杜多年来面对海蚀问题，当地村民年年都得戒备。

聂阿都阿兹：被浪涛声惊醒

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63岁的当地村民聂阿都阿兹在该区定居50年，也因为帕布 而失眠了。

他说，连续几天，他都只是睡觉不超过3小时，凌晨2时 或3时还会被海浪声惊醒。他一家8口，住家距离海滩大约10公 尺。

“看着海蚀对家园造成的破坏，真的心痛。这里的村民合 力以沙袋筑起围墙，水利灌溉局也建石堤防浪，不过，海蚀问 题还是没有获得解决。”

月光海滩小贩休业避险

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距离哥打峇鲁市区约10公里的旅游区月光海 滩，浪高2公尺，大部份在海滩经营美食摊档 的商家小贩，都关店“避难”。

尽管如此，除了有看牌被强风吹倒，并没有造成 其它财物的严重损失。

其中一名小贩末利亚依斯迈（65岁）指出，他 在当地营业了21年，昨天经历的确是一场不寻常的强 风。

他说，狂风来自四面八方，海浪也掀高，之前， 只有发生2014年大水灾前夕才有相似的情况。

“真的很担心，所以，我和其它同行都决定休息 一两天，大家都不敢开店，看了情况再说吧！怎么说 性命安全才是最重要的，少一两天的生意无所谓。”

他指出，这种狂风巨浪的情况，在凌晨和清晨时 分最可怕，所以，平时都守在店里的他，选择回家， 不敢守店。

呼吁人民办祈祷会祈福．丹副大臣：避免到海边活动

面对来势汹汹的“帕布”，吉兰丹副大 臣拿督莫哈末阿玛则说，州政 府在2019年来临之前，已呼吁 丹州人民举办集体祈祷会“趋 吉避凶”，以免遭受帕布的祸 害。

他说，州政府这之前也主 动在几个地区举办类似的祈祷 活动。

“在迈入新年之前，我 们都指示所有的清真寺办祈福 会。”

他同时奉劝人们避免到海 边活动，并确保自己和家人的 安全。