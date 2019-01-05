建材前景疑虑‧振兴财测下调 振兴集团（CHINHIN,5273,主板工业产品服务组）太阳能业务备受看好，但基于建筑及产业需求疲软，达证券对建筑材料及预拌混凝土业务深感担忧，下砍2019及2020财政年财测分别2%及3.1%。

（吉隆坡4日讯）振兴集团（CHINHIN,5273,主板工业产品服务组）太阳能业务备受看好，但基于建筑及产业需求疲软，达证券对建筑材料及预拌混凝土业务深感担忧，下砍2019及2020财政年财测分别2%及3.1%。

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振兴集团现持有2亿令吉制造合约，主要为蒸压加气混凝土（AAC）和预制产品，料可维持12个月。

该公司在哥打丁宜的蒸压加气混凝土厂房自去年7月开始营运，使用率增长了35%。

该公司管理层预计，在取得更便宜材料管道，2018年第三季恢复盈利的钢丝网业务，未来将取得可观盈利。

振兴位于边加兰的兴建综合员工大厦合约，但在开发商修改建筑布局下，预计展延至2019年完工，其中1亿5000万令吉未入账收入预计2019年认列。

该公司管理层相信太阳能业务将是公司下一个盈利增长动力。其持股45%的Atlantic Blue有望取得总值20亿令吉政府太阳能项目中至少10至20%项目。

达证券预计，太阳能业务将为振兴集团2018财政年取得450万令吉净利。

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有鉴于广泛建筑材料前景令人忧虑，达证券维持2018财政年财测，下调2019及2020财政年财测及目标价。