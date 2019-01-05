直落尖不辣海滩加强巡逻．拉红旗警示民众勿戏水 关丹沿海地区风强浪大，直落尖不辣海滩也拉起红旗警告民众勿戏水，驻守当 地的民防局人员表示在接下来数天将继续加强海滩巡逻工作，以保障民众安全。

直落尖不辣海滩在过去两天都卷起大浪，当地已经拉起红旗警报，提醒人们勿戏水。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹4日讯）关丹沿海地区风强浪大，直落尖不辣海滩也拉起红旗警告民众勿戏水，驻守当 地的民防局人员表示在接下来数天将继续加强海滩巡逻工作，以保障民众安全。

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驻守直落尖不辣海滩了望台的民防局人员巴 哈林受询时表示，除了气象局昨天发布的热带风 暴“帕布”来袭的警告，关丹沿海这几天的风浪 的确比较大，已经威胁民众安全，因此他们在看 守及海滩巡逻工作上丝毫不敢掉以轻心。

“我们这里的了望台于每个星期五至星期日 投入运作，每天上午11时开始到傍晚7时都有人看 守。同时，我们每隔一、两个小时都会提个救生 浮标循着这里的海滩巡逻。当然，即使我们从远 处看到民众戏水，我们都会上前劝告，但是仍然 有一些人是不听的。”

关丹民众漠视警报

另一方面，根据新海峡时报 的报道，即使气象昨天已经发布警 报，敦促东海岸民众从昨天开始的 48小时内勿到海滩戏水，不过关丹 一些民众却不理会警报，也不理会 直落尖不辣海滩上拉起的红旗，依 然故我地踏浪及戏水玩乐。

当这些民众面对上前劝告的消 拯局人员时，纷纷以不没曾听说有 关警报为由来回应。

关丹消拯局局长卡米鲁比沙卡 辛受询时指出，当局于雨季期间都 会派员到数个海滩观光景点巡逻， 一旦发现有民众包括外国游客在警 报期间于海边戏水，他们都会主动 上前劝告。

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张赈琮提供的视频显示海上大风浪的情况。（图：星洲日报）

风暴警报结束．关丹拖网渔船出海

东海岸区热带风暴“帕布”警报刚过去，停海两天的 拖网渔船部份已于今早出海作业，无论如何，由于 东海岸海域仍然大浪，有许多中小型渔船业者未出海，并继续 观望当局最新消息。

关丹拖网渔船公会署理主席谢佳民受询时指出，由于接获 东海岸海域受到“帕布”风暴袭击的消息，本地拖网渔船在过 去停止出海两天，以保障渔船及工人们的安全。

“由于警报刚结束，因此今早己红有许多拖网渔船开始出 海了。”

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白虾养殖供应受影响．张赈琮：新年期间价格或涨

另一方面，关丹渔业公会主席拿督斯 里张赈琮受询时披露，目前只有拖 网渔船开始出海，而其他中型及小型渔船碍 于风浪依然很大，所以只能继续观望。

“本月2日及3日间，一些在海上作业渔 船面对大浪时来不及回航，也被逼在邻近的 岛屿如停泊岛暂避风浪，如今也可以继续出 海了。”

他说，由于恶劣气候及风浪影响，也间 接导致养殖虾市场供不应求，而大马北部很 多地方的白虾养殖不顺利，可能在农历新年 期间白虾价格会一直上涨。