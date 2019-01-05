DPI筹3160万拓业务 DPI控股寻求在大马股市创业板上市，发行新股所筹的资金中，55%作为柔佛建立新的喷雾油漆工厂，提升现有生产设施，新厂预期可于2019下半年完成。

（吉隆坡4日讯）DPI控股寻求在大马股市创业板上市，发行新股所筹的资金中，55%作为柔佛建立新的喷雾油漆工厂，提升现有生产设施，新厂预期可于2019下半年完成。

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建喷雾油漆厂新工厂是一栋3层楼建筑物，涵盖生产、行政办公室以及库存空间供储存用途。该公司也收购新的器材和摄备，供新厂和现有设施使用。

D P I控股从发行新股筹获3160万令吉、市值2亿2170万令吉，收入主要用来扩充业务，虽然该公司的成长机会、加上扩充计划、坐拥大笔现金受看好，可是，近期内上扬空间有限，合理价值每股28仙，以2020财政年本益比13倍为基础。

DPI控股在这领域已有30年经验，在新厂完工后将能提升公司喷雾漆产能，同时节省成本，喷雾油漆是公司的核心业务。放眼未来，喷雾油漆市场预测将配合市场需求同步成长，城市化与机动化是推动因素，虽然回酬率比代工业务低；不过，预测DPI控股的原件生产业务，仍有不少上扬空间，出口市场成长潜能可期。