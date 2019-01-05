供应商来货调涨．淡属冰块涨价
2019-01-05 13:19
供应商来货调涨．淡属冰块涨价
新的一年到来，淡属冰块每包调涨50仙。
（彭亨．文德甲4日讯）新的一年到来，淡属冰块每包调涨50仙。 根据本地区一些商贩透露，新年开始，冰块每包已调涨50仙，一包普通包装冰块（10公斤）从2令吉50仙，调涨至3令吉。
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姚名超：影响不大
文德甲旺点交流站茶室少东姚名 超向本报透露，2019年1月1号开始， 冰厂供应商来货一包冰调涨了50仙。
他说，据本地一间冰厂送冰块的 职员指，包装冰块价格调涨，相信是 营运成本增加所致。
他指出，该店一天使用一至两包 冰，价格稍微调涨，没有带来太大影响，但如果一些生意量大的业者，将 增加一定开销。
李赐全：调涨后每包3令吉
此外，文德甲豆之家小贩李赐全 说，目前最新的包装冰块是每包3令吉。
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他说，其实早几年前，本区有些 冰厂冰块售价曾一度卖到超过每包4令吉，但后来因为有其他冰厂竞争，价 格又跌回2令吉50仙，现在则是每包增 加到3令吉。
他本身经营豆浆豆花生意，有时 用冰量超过20余包，加上其他不少原 料价格涨价，因此成本开销提高。 “天气如果炎热，使用冰块的数 量也增加。”
另外，本地一间冰厂职员受询时 也证实说，现在的冰块每包10公斤装 卖3令吉。
文章来源：星洲日报‧东海岸‧2019.01.04
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