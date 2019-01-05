旧船坞打造年市街·25日起摆年货 （山打根4日讯）丹绒巴拔区州议员办事处将于本月25日（星期五）起，在市区旧船坞街道发起己亥年“山打根·回家”年货大街活动，欢迎民众出席。





“山打根·回家”年货大街活动将在1月25日起，一连10天在市区旧船坞街道举行。

（山打根4日讯）丹绒巴拔区州议员办事处将于本月25日（星期五）起，在市区旧船坞街道发起己亥年“山打根·回家”年货大街活动，欢迎民众出席。

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活动于本月25日至2月3日一连10天，每天下午5时至晚上10时30分进行，以打造年味十足的小香港年市街道，让民众及游客感受山打根浓厚的佳节气氛。

该办事处将极力策划新春系列节目，同时设立表演舞台及不同主题，让民众了解传统文化，恢复过去新年热闹情景。

配合上述活动，当局将于1月25日至2月3日，下午3时开始关闭有关街道至晚上11时。

主办单位将设立40个档位，鼓励有意售卖年货者摆摊，每个摊位每晚收取20令吉，作为管理及清洁费用途。

有意摆卖者，可联系MAX（013-8838831）或Vicky（013-8189885）了解详情。