胡智云证实续操作．文德甲一马诊所保留
2019-01-05 13:22
胡智云证实续操作．文德甲一马诊所保留
文德甲英雄村住宅区路口前面的一马诊疗所获得保留，继续为当地民众提供原有的医疗服务。
（彭亨．文德甲4日讯）文德甲英雄村住宅区路口前面的一马诊疗所获得保留，继续为当地民众提供原有的医疗服务。
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本地文德甲有一些民众疑惑，文 德甲英雄村前的一马诊疗所，也同样如 淡马鲁区的一马诊疗所面对关闭命运。 但经了解后，文德甲一马诊疗所获得保 留，继续运作。
近日来，网络上也有网民张贴文 德甲一马诊疗所大门使用锁头深锁的照 片，以为该诊所也面对停止操作而关 闭。
针对此事，文德甲区州议员胡智云 向本报证实，文德甲一马 诊疗所并没有关闭。
大门深锁原来是午休
他指出，据向淡马鲁 县卫生局了解后，证实只 关闭淡马鲁区的一马诊疗 所，而上述文德甲一马诊 疗所获得保存下来，继续 为附近广大群众服务。
他说，该地区拥有广 大居民，因此，该诊所必 须继续保留运作。
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此外，针对该诊所大 门使用铁链深锁，经查询 后是午休时段，工作医务 员外出而将门锁上，而非 传言中的关闭。
文章来源：星洲日报‧东海岸‧2019.01.04
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