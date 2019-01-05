全球5大最佳酒店之一．马尔代夫豪华度假村烧毁 位于著名海岛旅游胜地马尔代夫的姬丽兰坎芙希度假村内的别墅，日前发生严重火患。

（马尔代夫5日讯）位于著名海岛旅游胜地马尔代夫的姬丽兰坎芙希度假村内的别墅，日前发生严重火患。

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根据英国《每日邮报》报道，火患发生于当地时间1月2日晚上11时。由于受到强风及别墅材质影响，火势迅速蔓延，当地消防与救援人员在隔天早上5时许才将大火扑灭。

姬丽兰坎芙希度假村随后在官方推特发布声明，指火灾发生后，度假村所有客人和工作人员都已顺利从岛上撤离并获得妥善安置，无人在事件中受伤。目前，引发大火的原因尚在调查中。

该度假村表示，目前已确认有7座水上别墅和一家餐馆在火患中被烧毁，预计酒店在未来一段时间将被迫关闭，以进行灾后修复，等到修复完成再重新开放入住。

姬丽兰坎芙希度假村坐落于马尔代夫马累北环礁的兰坎芙希小岛上，它是马尔代夫首座将别墅全部建在水上的度假村，该豪华酒店屡获殊荣，去年才被旅游网站猫途鹰（Trip Advisor）评选为全球五大最佳酒店之一。

由于马尔代夫是中国游客春节出境游的重要热门目的地之一，姬丽兰坎芙希度假村此次因火灾关闭，势将影响一部份1月底至2月份出行的中国游客。