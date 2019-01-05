益生菌为健康加分 益生菌或有益细菌是活性微生物，可以补充在我们的肠道中发现的‘好细菌’,适量补充能为人体的健康提供多种益处。





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益生菌或有益细菌是活性微生物，可以补充在我们的肠道中发现的‘好细菌’,适量补充能为人体的健康提供多种益处。益生菌在人体内发挥作用，帮助消化无法有效分解的食物，并从食物的营养物质中提取更多能量来增加身体的新陈代谢，产生B群维生素，排除体内的毒素，以及维持肠道壁的完整性。

研究人员正在研究这些益生菌如何影响和改善我们的健康。马来西亚卫生部（MOH）公布的2017年健康情况报告指出，消化系统疾病是私人医院住院的第四主因，卫生部医院住院的第七主因，以及卫生部和私人医院的第六主要死因。

马来西亚国大医药中心（PPUKM）在2017年的一项地方性研究发现，每9名马来西亚人当中，就有1人[1]受过敏性肠综合症（IBS）影响 。过敏性肠综合症患者通常还患有其他消化相关疾病，如便秘、腹泻、胃部不适、腹胀或任何组合。该项研究还研究了益生菌（即Lactobacillus acidophilus和Lactobacillus paracasei）如何使当地的健康研究对象及过敏性肠综合症患者受益。

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对消化系统健康的好处

马来西亚国民大学医疗中心的Hospital Canselor Tuanku Muhriz的专科医生兼肠胃科专家Dr Raja Affendi Raja Ali副教授说，“我们（研究小组）发现，我们测试的所有事项皆获得全面改善，这些包括肠道输送时间（从吃进食物到它被排出体外所需的时间）、腹泻和便秘的症状、粪便的‘硬度’，以及如厕所花费的时间。”

研究所取得的重要发现和改善效果：

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Ø 96% 的研究对象表示便秘症状有所改善

Ø 45% 的研究对象表示如厕时间少于10分钟

Ø 36% 的研究对象表示如厕时更轻松

Ø 31% 的研究对象表示粪便变得较软

Ø 33% 的研究对象表示缩短了食物消化时间，从20-45小时并减少了5-15小时

Ø 73% 患有过敏性肠综合症（IBS）的研究对象表示因免疫力增强而受益。 身体产生较少的促炎化学物质，可减少炎症并增强免疫系统。

我们的肠道内寄居着庞大而复杂的微生物群。研究显示，有两种益生菌菌株对我们所有研究对象的消化系统健康起到良好的作用。他说，“因此，健康的生活方式不仅取决于健康的饮食和获得充足的运动、睡眠和水 –同时也必须保持肠道内好细菌和坏细菌的平衡。

有利于免疫系统

肠道也是身体防御感染的第一道防线。 “由于消化系统占了身体免疫系统的大约80%，因此我们想要了解益生菌如何影响它。我们研究了在体内产生的三种促炎细胞因子，即白细胞介素-6（IL-6）、白细胞介素-8（IL-8）和肿瘤坏死因子（TNF） - α。这些细胞因子的数量增加意味着高水平的炎症，这并非良好现象。”

有关研究显示，连续30天喝含有Lactobacillus acidophilus 和Lactobacillus paracasei 的乳酸菌饮料，显然有助降低研究对象体内的IL-6、IL-8和TNF-α的水平。73%患有过敏性肠综合症的研究对象获得免疫力增强的益处。他指出，“这些研究结果全都支持益生菌有利于消化系统健康和身体免疫系统这一事实。”

维持消化系统健康

经常食用益生菌有助确保良好的消化系统健康。Dr Raja Affendi 建议经常食用富含益生菌的食物。这些包括发酵食品，如乳酸菌饮料、豆酵饼、泡菜、传统优格乳（tairu）和发酵糯米。“要维持肠道菌群的平衡，你需要不断补充肠道中的有益细菌。”

人们也应该摄取足够的膳食纤维，因为它们有助调节肠道的蠕动，增加粪便的体积，进而降低个人面对消化问题的风险。水果、蔬菜、全谷物和豆类里的益生元膳食纤维是人体所需要的，它们是好细菌的食物。

他总结说，“不要忽略了健康生活方式的其他基本因素，如正确的饮食习惯、经常运动、获得充足的睡眠以及适当地舒缓压力。改变生活方式并不容易，但却是一件必需去做的事。此外，通过食用益生菌，它能帮助我们维持肠道菌群的平衡，进而加强并改善我们的消化系统健康和整体的美好生活。这些努力绝对物有所值！”

Dr Raja Affendi Raja Ali副教授是马来西亚国大医药中心（PPUKM）的一名专科医生和肠胃科专家。他并没有为任何品牌或产品作代言。请联络03-56323301以获取其他详情。本文是由VITAGEN消化系统健康计划所提供。