征阳集团Forum · 动产与不动产 · 云与泥的差别 名车是动产，美其名为移动的毫屋，一旦拥购了，车价逐年下调；房产业是不动产，瞧准了购置，屋业方面如有地或无地产业，既可购以自居，亦可储备投资；至于SOHO或办公楼，则是长线投资、静待增值的金蛋。

名车是动产，美其名为移动的毫屋，一旦拥购了，车价逐年下调；房产业是不动产，瞧准了购置，屋业方面如有地或无地产业，既可购以自居，亦可储备投资；至于SOHO或办公楼，则是长线投资、静待增值的金蛋。

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动产与不动产的区别，说开了就是云泥之别。至于值不值得投资，则由眼睛雪亮的投资者说了算。

FORUM发展计划鸟瞰图

Setia Alam 黄金策略

点话题锁定不动产，所谓黄金不动产，说的正是位居黄金策略点的房地产，尤其是四野通达、人气旺盛的综合产业大规划，例如勃勃建展中的沙亚南-实达阿南。

泛泛4千英亩以上地段的实达阿南，过去十数年发展下来，凭着出色的软硬体建设，如今商居蓬勃、人气高企，辐射开来的周边地区，也聚集旺气而增值，正如征阳集团（SUNSURIA BERHAD）推介的SUNSURIA FORUM。

长虹第一炮

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第一期:商铺/小型办公间



SUNSURIA FORUM第一期推展中、占地7英亩、6栋2/3层式零售商铺/小型办公间计划，发展总值高达2亿9563万令吉，建筑工程经已竣工，整体234个单位宣告售罄，长虹业绩打响第一炮。

关鸿威强调，作为实达阿南未来时尚餐饮中心的SUNSURIA FORUM第一期发展，竞争点在于3倍的天花板离地落差，既通风又采光，而且每一座建筑物皆备有互联式无缝链接人行道；即将开业的零售与餐饮商铺有Village Grocer、Subway、Baskin Robbin、Secert Recipe等等，两处停车点的安排，防止了车流、人流的堵塞，远景观望、蓬勃可期。





SOHO示范单位

第二期:SOHO Suites



全球流行的SOHO，意即小型家居办公间。占地6.6英亩的FORUM-SOHO Suites，楼高33层的现代化建筑物（另有8层停车楼），共有653个单位，发展总值高达2亿3600万令吉。

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SOHO Suites的多元单位选项，建筑面积介于441至904平方尺之间，售价由29万8000令吉起；截至目前为止，其中50%单位已售出。

SOHO Suites抢手的多重卖点，包括了位于国际商务区域；综合了SOHO、服务式公寓及零售广场于同一屋檐下；展现现代人崇尚大众雅集的齐全休闲生活设施；24小时多层次安保（触通卡、保安巡检及CCTV闭路电视）；坐南朝北/通风采光的单位位置及简约实用的建筑概念。

游泳池与健身房

业户专享设施则涵盖了绿背庭院、慢跑径、休闲泳池/星光泳池/露台按摩池、健身房、多用途礼堂、主题式植物岛、烧烤坑、遮荫亭、瑜伽/太极区域等。

SOHO Suites小型家居办公间的多功能规划，既是一己温暖的家居，也是实用的私人办公间，购以自用或放长线投资，两者皆相宜。





第二期:企业办公楼



楼高31层（另有8层停车楼）的SUNSURIA企业办公楼，备有346个单位，发展总值高达2亿7000万令吉，于2018年荣获Property Insight卓越发展商颁奖礼的最佳办公室发展项目（Prestigious Developer Awards for Best Office Development）。

介于624至1万4400平方尺之间的建筑面积，售价由52万6000令吉起；截至目前为止，已有30%单位被认购。

坐落在国际商务区域的SUNSURIA企业办公楼，可从实达阿南主干公路进出，休闲设施场地也近在咫尺；所有单位皆为自然格调的通风采光；提供多元化的建筑面积选项；备有8座高速服务电梯；24小时安保监控/访客安全旋转门。

创业以来屡获奖项嘉许的征阳集团，在办公楼寓项目中融入服务式/共管式产业休闲设施，以及辟设商业中心的创举，在竞争者群中显得目光如炬。业户专享设施涵盖了绿被庭院、慢跑径、休闲泳池/星光泳池/露台按摩池、健身房、多用途礼堂、主题式植物岛、烧烤坑、遮荫亭及瑜伽/太极区域等。

FORUM - SOHO休闲地带

FORUM - SOHO休闲地带

第三期:服务式公寓(即将发售）



楼高41层的SUNSURIA服务式公寓（Serviced Apartments），发展总值高达3亿1800万令吉。 568个总单位中，建筑面积的选项概括894、1034及1195平方尺，售价由49万8000令吉。紧邻式休闲生活方式的营造，提供了社区聚会的便利。

24小时多层次安保系统，内容覆盖触通卡、保安巡检及CCTV闭路电视。简约但实用的建筑概念，兼顾了安全性与便利性，显然是那些心思细腻，对于生活细节一丝不苟者的极佳高楼家宅选择。

业户专享的休闲设施，涵盖自在游乐园、食用药草园、Cullinan体育草坪、绿色露台、钻石步道、儿童嬉水池、按摩式浴缸、休闲式阳光甲板、无边际泳池、多用途礼堂、健身房及游戏室等。

竞争元素 聚众卖点



整体发展计划一旦竣捷，商居零售与休闲广场一体化的于SUNSURIA FORUM，内里涵盖零售单位、小型办公间、SOHO、服务式公寓、企业办公楼及购物广场。诚如“FORUM”名称的含义一样，征阳集团的雄心壮志，乃为各阶层消费者打造一处大众雅集的休闲娱乐场所，在营商、办公、居所与逛游之间，彼此歇歇脚、谈谈心。

往来SUNSURIA FORUM之间的通路，包括了实达阿南主干公路、NKVE、Shapadu高速公路、ELITE及联邦大道。

永久地契的SUNSURIA FORUM，是自成一格兼可持续发展的综合产业，其标志性的门面规划、无缝链接的设计及时新的设施，再加上周遭成熟的软硬体设备、现有的人潮旺气及国际商务区域的地位，结合而成一处无敌的竞争优势。

关鸿威坦言，除了一揽子教育院校、医疗中心及购物广场之外，此间还附有实达阿南中央公园及实达公园，充足的绿肺境地，是业户闲来逍遥逛游的好去处；至于不可或缺的公共交通系统，巴生Sentral巴士总站就在不远处。

电话：011-16221931

网址： www.sunsuria.com

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