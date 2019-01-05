雀巢稳坐股王 星狮一度破40‧消费股税务假期赢家 雀巢（NESTLE,4707,主板消费产品服务组）作为马股唯一股价破百的股项，不但是马股的股价王，2018年股价表现更是惊喜连连。

雀巢（NESTLE,4707,主板消费产品服务组）作为马股唯一股价破百的股项，不但是马股的股价王，2018年股价表现更是惊喜连连。

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雀巢向来是投资者眼中重量级的抗跌股，其业务与股价向来稳健。2017年杪该股成功突破百元大关，之后越战越勇，股价频频写新高。

雀巢短期面对套利

雀巢在2018年2月涨至115令吉，3月则以128令吉起跑，股价大涨，在3月14日一度走高至163令吉后，创下有史以来的新高。正当市场憧憬该股可攀向170令吉高峰时，雀巢却在当日出现了沉重的套利，盘中大跌14.74%或23令吉20仙，至134令吉20仙；也因此写下1998年10月以来最大的跌幅。

当时市场分析员普遍认为，由于第14届大选即将举行，安全起见，不少投资者将资金转移至该股，进而推高了雀巢股价。分析员相信雀巢在短期内将面对套利活动，以致雀巢股价在上半年走势动荡，股价在125至155令吉80仙之间波动。直到第14届大选结束后，不明朗因素消除后，雀巢股价方才比较稳定。

希盟政府执政不足一个月，就宣布消费税归零，从而抬拉市场情绪，纷纷放胆购物，推高消费股股项。消费情绪指数（CSI）也在改朝换代后一举冲破100点，飙升至132.9点，创下21年以来的新高点。

在税务假期期间，消费者丝毫不吝啬，大量花费，荷包大开。众多消费品中，汽车当属受惠最大的项目之一。

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星狮推低糖扩出口

数据显示，我国6月汽车销售按月和按年增长50%和28%，至6万4502辆，与6万9000辆的历史之最仅有一步之遥，全月汽车销售年增10.1%，至130亿令吉新高。

汽车及零售买气走强下，大马2018年6月经销贸易大起9.6%，至1061亿令吉，写下历史新高。

星狮（F&N,3689,主板消费产品服务组）亦是税务假期的受惠者之一，股价在今年8月突破新高，进入40令吉关口，惟无法长久，最终仍低于40令吉作收。尔后，政府宣布征收含糖饮料税，股价更是跌破35令吉。

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展望未来，含糖饮料税务，将是对所有涉及饮品制造公司2019年需面对的挑战。不过，相信这对向来稳健的食品制造公司，有能力迎接这场挑战。

星狮首席执行员林友和率先在市场喊话，未来将推出低糖版的饮品，并有意扩展出口市场。此举，是否可让星狮重回40令吉高峰。这只能看消费者是否卖账了？

综合各项因素来看，雀巢依然会稳坐马股股王宝座无疑，但是否可再创下新的里程碑呢？胥视雀巢甫上任的首席执行员胡安阿拉诺有何新的策略和部署。