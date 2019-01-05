白沙罗实业异军突起股 价涨70% 该股周五以23仙开市，这也是全日最低价位，过后股价扶摇直上，最高涨至42.5仙，最终以39仙挂收，共上涨16仙或69.57%，为全场第七大上涨股，成交量也放大至2151万6500股。

（吉隆坡4日讯）白沙罗实业（DBHD,3484,主板产业组）周五异军突起，股价急速飙涨。

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该股周五以23仙开市，这也是全日最低价位，过后股价扶摇直上，最高涨至42.5仙，最终以39仙挂收，共上涨16仙或69.57%，为全场第七大上涨股，成交量也放大至2151万6500股。

白沙罗实业的主要业务是产业和土地发展、综合设施管理以及项目管理和顾问服务。

其主要股东是Seaview控股私人有限公司（持股权49.57%）和柔佛机构（持股权13.81%）。

白沙罗实业前执行副主席拿督达英A马力掌控Seaview，也在去年11月辞职，当时该公司也宣布终止发售可赎回可转换票据（RCN）以集资1亿5000万令吉，因该集团有意透过商业借贷和内部基金来作融资。

白沙罗实业是在2017年11月获批进行可赎回可转换票据计划，以在36个月内，分4梯次发债筹资1亿5000万令吉作为营运资本和融资产业发展项目。但最终仅发出800万令吉票据，而集团已与认购者达成协议回购这批票据。