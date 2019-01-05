即日起生效．申请补发护照罚300至1200 政府颁布新宪报，大马护照持有人申请补发遗失或损坏的护照时，将被罚款300令吉至1200令吉；有关指令已于1月2日（周三）正式生效。

（吉隆坡5日讯）政府颁布新宪报，大马护照持有人申请补发遗失或损坏的护照时，将被罚款300令吉至1200令吉；有关指令已于1月2日（周三）正式生效。

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根据2019年护照和签证费用（修订）令规定，首次申请补办护照的费用为400令吉；12岁以下、以及外国深造的21岁以下学生首次申请补办护照的费用则为300令吉。

第二次申请补办的费用为700令吉；12岁以下、以及外国深造的21岁以下学生为600令吉。

而第三次申请补办的费用则提升至1200令吉；12岁以下、以及外国深造的21岁以下学生为1100令吉。

过去，移民局一向来都没有向遗失后重新申请护照的人士征收任何罚款，但由于遗失护照的案例越来越多，迫使移民局在2017年更改措施，严惩遗失护照的人士。

《马新社》报道指出，2017年1月至6月期间，共有3万1287名大马护照持有者报失护照；当中，有70%的人士遗失护照的的理由是忘记护照被置放在何处。

移民局前总监拿督斯里慕斯达法就指出，有鉴于大马护照可免签证飞往逾160个国家，因此经常遭不法集团滥用，包括伪造护照出售。