股价2天涨65%‧大马统一：大股东有意售股 近日股价猛涨的大马统一（KUB,6874,主板工业产品服务组）表示，数个买家有意向主要股东Anchorscape公司洽购股权。

（吉隆坡4日讯）近日股价猛涨的大马统一（KUB,6874,主板工业产品服务组）表示，数个买家有意向主要股东Anchorscape公司洽购股权。

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大马统一回应当局对其股价不寻常活动的询问时表示，获得Anchorscape公司告知，数家伙伴表示有兴趣向它收购该公司一些股权，目前洽谈尚处非常初步阶段，至今未达结论。

该公司周五早些时候表示，对股价异常波动的原因毫不知情。

大马统一在第一份文告中澄清，该公司未知悉有任何企业进展、传言或报告导致股价不寻常波动。

不过，傍晚时该公司在第二份文告中证实大股东有意售股。

该股周五开市报38仙，最高涨至42仙，最低报35.5仙，闭市挂39.5仙，全日涨2仙或5.33%。

该股周四开始热起，收盘大涨13.5仙或56.25%，报37.5仙。

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大马统一向来被视为巫统概念股。

根据大马统一的2017年年报，Anchorscape公司为其大股东，持有52.17%股权。