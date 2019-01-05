一口气签2名“红军”‧伯恩茅斯加强竞争力 利物浦官方消息确认后卫克莱尼租期加盟伯恩茅斯至赛季结束。克莱尼在加盟红军后的前两季是主力，但由于受伤失去了主力位置。

索兰克（右）跟随英格兰U20队获得过2017年世界杯冠军，他还是金球奖得主。（图：法新社）

（英国‧利物浦5日讯）英超中游球队伯恩茅斯一天内签下2名红军，有意在接下来的联赛中保持强有力的竞争力。

广告

利物浦官方消息确认后卫克莱尼租期加盟伯恩茅斯至赛季结束。克莱尼在加盟红军后的前两季是主力，但由于受伤失去了主力位置。

这名27岁的英格兰国脚是在2015年夏天从南安普敦加盟利物浦，当时签下了一份为期5年的合同。

克莱尼在本赛季只为利物浦出场5次，虽然表现不错，但仍然没获得首发机会。

克莱尼租借来“救火”

伯恩茅斯队内的史密斯和弗朗西斯都受伤将长期缺席，克莱尼是他们最好的“救火”人选，同时利物浦主帅克洛普让他通过外租来找回状态。

稍早时，伯恩茅斯还从利物浦引进了21岁的英格兰边缘国脚前锋索兰克，双方签下了一份5年合同。

广告

索兰克2004年加入切尔西青训营，2017年7月加盟利物浦，上赛季为红军出场27次打进1球，本赛季还未能得到出场机会。

伯恩茅斯在积分榜上排名第12，虽然现在距离降级区有11分差距，但不能掉以轻心。