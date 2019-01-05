一主要客户料减订单‧威城：短期阵痛 威城（V S，6963，主板工业产品服务组）表示，尽管该公司其中一名主要客户预计会在现财政年下半年减少订单，但这只是短期阵痛。

（柔佛‧新山4日讯）威城（V S，6963，主板工业产品服务组）表示，尽管该公司其中一名主要客户预计会在现财政年下半年减少订单，但这只是短期阵痛。

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威城董事经理拿督颜森炎在股东大会后表示，“我们了解投资者对我们的前景感到担忧，因为在最近的季度业绩中提及，预计其中一位主要客户会在2019财政年下半年减少订单。订单波动可以并确实发生在我们的行业中，实际上，这是我们业务无可避免的部份。这些波动可能出于各种原因，例如市场需求、产品生命周期、市场营销策略的变化等等。”

“我们认为此次订单放缓的影响只是短期阵痛。凭著我们成功按时交付优质产品以保证客户满意的良好记录，我们有信心可以通过获得现有客户和潜在客户的新订单来克服这次挑战。回顾2017财政年第三季（2018年2月至4月），当时亦有一位主要客户减少订单并影响我们该季度的业绩表现，然而目前产量已恢复正常。”

颜森炎称，“就我们前景而言，美中贸易战实际上为我们开辟了许多新的商机。一些来自美国的跨国企业有意将他们的生产基地迁移或多元化至东南亚，我们也因此收到不少的询问。威城处于绝佳的时机来抓紧这些机会，即将完成的新厂房刚好可以迎接新来的订单。目前，我们正与数个潜在客户商洽，盼望可在不久的将来为大家捎来好消息。”

颜森炎进一步补充道，“整体而言，我们对威城长期前景保持乐观。目前，我们被唯一致力于合约制造领域的刊物──《Manufacturing Marketing Insider》列为东盟五大电子制造服务（EMS）供应商。从稳健的资产负债表就可看出我们的基本面仍然强劲，有助支撑业务。截至2018年10月31日，负债率维持在健康水平的0.2倍，而每股净资产为0.84令吉。

在公司方面，我们致力维持分配至少40%净利的股息政策，每季度支付一次。”