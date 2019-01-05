阿班迪：既使娶俄前女模．“元首也不能被罢职” 前总检察长丹斯里阿班迪表示，若国家元首莫哈末五世陛下迎娶俄罗斯前模特儿的消息属实，他不能因此被罢免职务。

国家元首莫哈末五世。

（吉隆坡5日讯）前总检察长丹斯里阿班迪表示，若国家元首莫哈末五世陛下迎娶俄罗斯前模特儿的消息属实，他不能因此被罢免职务。

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他指出，与外国人结婚不足以成为罢免国家元首的理由，因为这没有列入联邦宪法第三附表，陛下仍然可以履行自己的职责。

阿班迪在接受网络媒体《透视大马》访问时说，陛下有权为自己辩护。

他强调，要罢免国家元首，必须要有充足理由，并且按照法律程序。

“若属实，那必定会召开统治者发布会或会议，陛下可藉此知道自己犯了什么过错和捍卫自己。”

“陛下可以辩护，你不可以随意聚集在一起然后仓促决定，好像你不喜欢他的长相就罢免他，不可以。”

“必须按照法律程序，法律赋予对方聆听的权利，特别是向一个人定罪。”

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“虽然法律没有注明必须审讯，但一定要在恰当的聆讯和提呈撤除的证据。”

“陛下也是人，享有基本人权。”

尽管社交媒体上出现许多国家元首迎娶俄罗斯前模特儿的消息，但阿班迪强调，只要没有官方宣布，州政府应视这些消息为假新闻。

“在委任国家元首的程序行上，首相、政府都没有发言权，只有9位统治者有，过程不可以被任何的政治人物介入。”

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“就好像你一样，我听到了一些传言，但没有接到正式通知，所以我不会发言。”