加入TVB 16年 沈卓盈宣布离巢：感激公司栽培和爱护 现年34岁、人称“沈大师”的沈卓盈，原来已加入无线16年，当年她参加TVB周刊举办的Cover Girl选举而入行，期间又演出过不少剧集和担任过节目主持，又跟谭凯琪、龚嘉欣和陈凯琳组成“少妇联盟”。

（图：IG）

（香港5日讯）现年34岁、人称“沈大师”的沈卓盈，原来已加入无线16年，当年她参加TVB周刊举办的Cover Girl选举而入行，期间又演出过不少剧集和担任过节目主持，又跟谭凯琪、龚嘉欣和陈凯琳组成“少妇联盟”。

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今日沈卓盈在社交网贴相并撰文吐心声，她感激公司栽培和爱护，又感谢曾经选用过她的监制，同时又多谢陪伴她成长的媒体朋友和观众们，一字一句都似足离巢宣言。

沈卓盈的全文内容如下：“时间飞逝，转眼间已16个年头，回想当初参加TVB周刊所举办的cover girl选举而入行，不经不觉喺呢个大家庭保护下慢慢成长，喺度让我衷心多谢公司一路以来对我的栽培同爱护，没有公司，也没有今天的我首先好多谢杜生、乐小姐、珍姐及Sandy，给予我所有的演出机会、包容、鼓励及教导同时更加要逐一多谢曾经选用过我的监制：

嘉玲姐，多谢你给机会我拍‘最紧要正字’；小慧姐、辉哥、波爷、Edgar、Fred，多谢你们给我参予你们监制的综艺节目。‘古灵精探B’的监制忠哥，好感激你造就了lcy姐姐这个角色；‘平安谷’监制Andy,多谢你找我演北杏；‘特技人’监制Simon，还有岳哥、庄生、材叔、小青姐、家豪哥...等等，谢谢你们给予我的演出机会，还有台前幕后工作人员，帮我扮美的梳化服同事，及曾经替我安排工作经理人团队，辛苦你们了

最后，怎可以漏多谢一路陪伴我成长的传媒朋友和观众们，对我工作评价好坏我都一一接收，感激您们一直以来的支持及关心，往后日子我会继续努力工作，让自己继续进步，可以尝试更多不同类型的演出工作最后祝TVB所制作的节目，收视节节上升、业务蒸蒸日上也祝大家新年快乐工作顺利。”（香港明报）

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