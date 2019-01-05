新盘总值18.2亿‧林木生放眼今年销售15亿 他今日在2019年展望发布会上说，2019年推展的总值18亿2000万令吉计划，巴生河流域总值16亿零900万令吉3大发展计划，有信心可获12亿令吉销售。

林福山：准购屋者银行贷款受阻是很多房屋发展商所面临的共同挑战。（图：马新社）

（雪兰莪‧八打灵再也4日讯）林木生集团（LBS,5789,主板产业组）放眼2019年撷取15亿令吉销售，新推展房产总值达18亿2100万令吉，多为售价33万至60万令吉的可负担住宅。

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林木生集团董事经理丹斯里林福山披露，尽管营运环境严峻，2018年仍成功录得15亿2600万令吉销售，比2017年的14亿2600万令吉增约7%；截至2018年12月杪仍有17亿4500万令吉未进账销售，可忙碌2年。

这也是该集团连续4年，即从2014至2018年录得增长，年均复合增长率（CAGR）达25%。

他今日在2019年展望发布会上说，2019年推展的总值18亿2000万令吉计划，巴生河流域总值16亿零900万令吉3大发展计划，有信心可获12亿令吉销售。

3大计划包括LBSAlam Perdana双层排屋、武吉加里尔的Residensi Bintang，赛城南部的逾1000间可负担公寓[email protected]。

至于巴生河流域以外计划包括柔佛的Laman Bayu和霹雳的Kinding Flora计划。

连同新推展楼盘在内，该集团总共有29亿3000万令吉发展值房产，林福山表示，除了建可负担房产是一大策略，将积极销售旧楼盘后，才推展新楼盘。

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他说，其公寓计划有两个停车间，面积达900平方呎，里头有泳池、健身等设施，售价33万令吉起跳。

他指出，未来5年也将发展类似面积的公寓，倘若市场仍无法负担，可能会建800平方呎和相应调整价格，视市场反应而定。至于40万令吉左右联排屋（TownHouse），反应非常不俗。

33万房价每月约供1500

他说，33万令吉左右较可负担，每月大约供1500令吉，至于逾50万令吉房产年轻大众较难供款。

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他指出，准购屋者银行贷款受阻是很多房屋发展商所面临的共同挑战，2018年原本录得30亿令吉销售，不过50%贷款不批，只录得大约15亿令吉销售，相比2017年不获批款达45%。

他表示幸运仍有1000英亩左右地库，早期所购价廉地段让该集团较有竞争力而赚益在10%，该集团也将在公寓计划以工业建筑系统（IBS）的组装建材建筑施工，加速建筑期望能增强赚益。

该集团旗下的创建集团（MGB,7595,主板建筑组）斥资约4000万令吉与中国三一集团合营生产IBS组装建材，料下个月厂房开幕，林福山预计未来有关建材可用于很多发展计划。

谈到政府实施的5年后仍征5%产业盈利税，他表示这虽不受购屋者欢迎不过也得遵循，希望在政府税收改善后再作考虑。