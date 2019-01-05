12月棕油库存料再创新高 大马棕油产量超越出口量，预计2018年12月棕油库存不仅连续7个月走高，更将创下314万公吨的新高纪录。

（吉隆坡4日讯）大马棕油产量超越出口量，预计2018年12月棕油库存不仅连续7个月走高，更将创下314万公吨的新高纪录。

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惟随印度宣布降低棕油进口税和棕油产量减少，料能纾缓库存。

据《彭博社》向分析员、交易商和园主所做的调查中值显示，去年12月棕油库存料比11月时增加4.3%，至314万公吨，写下大马棕油局自1989年开始发布数据以来的最高纪录。

12月产量连续两个月下滑，料减少5.4%至175万公吨，但是产量依然超越出口6.5%或147万公吨。

大马棕油局预计将于10日公布12月库存数据。

去年，最大的棕油生产国印尼和大马皆面对产量过剩情况，归咎于印度和中国对棕油需求疲弱，导致棕油期货基准价格也在去年大挫15%。

无论如何，今年伊始，棕油领域接获来自印度降低进口税的正面消息，预计主要出口商将趁机攫取市场份额。

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TransGraph咨询公司驻印度海得拉巴董事经理纳卡拉指出，棕油消费情况料在未来数月因产量减少和印度减税而有所改善。

他指出，印度减进口税将提振印度买家进口更多棕油精和温和购买原棕油，料将能支撑棕油精价格。

纳卡拉补充，受季节性雨季影响，大马棕油产量料放缓至2月。

原产业部长郭素沁也在周四指出，印度减税将能提振大马的棕油出口，而农历新年，出口至中国和日本的棕油料增加。

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Pelindung Bestari董事巴拉马林甘则认为，创纪录的高库存肯定会在某个时候对市场构成压力。

《彭博社》的调查显示，12月棕油库存料介于306万至331万公吨，产量介于168万至190万公吨。

调查显示，12月棕油产量写下175万公吨，将推高2018年全年总产量至1946万公吨，比较2017年微跌2%。

调查也指出，12月大马棕油进口料下跌40%至8万公吨，国内消费介于28万至32万公吨。

大马衍生产品交易所棕油3月期货上扬20令吉，收报2171令吉。