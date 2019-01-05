阿联酋国际能源‧向森那美索偿4647万遭驳回 阿联酋国际能源服务（EMAS）向森那美（SIME,4197,主板消费产品服务组）旗下森那美能源公司（SDE）索偿4105万帝拉姆（约4647万令吉）宣告失败，已遭迪拜国际仲裁中心驳回。

（吉隆坡4日讯）阿联酋国际能源服务（EMAS）向森那美（SIME,4197,主板消费产品服务组）旗下森那美能源公司（SDE）索偿4105万帝拉姆（约4647万令吉）宣告失败，已遭迪拜国际仲裁中心驳回。

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该仲裁中心已于12月23日，驳回EMAS向森那美能源公司的索偿。

森那美在文告说：“仲裁中心驳回E M A S对SDE的所有索求，事关2006年9月执行的代理协议和2006年10月1日的协议附录。”

该仲裁中心也谕令EMAS支付上述仲裁方行政费用，包括仲裁成本、费用与开销。

在2O06年协议下，SDE委任EMAS为承包商以为SDE鉴定适当的计划。

2010年8月，EMAS向SDE索取2000万美元，SDE并没有接受经前者鉴定的计划，而于9月否决上述索求。

森那美2011年2月的文告说：“在代理协议下，SDE无义务对EMAS的建议全单照收，否决建议次数亦不拘。”

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2011与2022年，EMAS向阿布扎比司法部提诉，两次失败；当时是索取1亿7820万美元佣金和“道德赔偿”。

双方经过多次上诉程序后，EMAS的索偿减至上述数额，2015年提交仲裁庭处理。