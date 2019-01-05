苹果不妙 益纳利3年财测下砍 苹果手机光环失色，益纳利美昌（INARI,0166,主板科技组）也遭受重创，分析员认为射频（RF）晶片供应减少将使短期前景蒙尘，因此审慎起见，下砍2019至2021财政年每股盈利3至10%。

（吉隆坡4日讯）苹果手机光环失色，益纳利美昌（INARI,0166,主板科技组）也遭受重创，分析员认为射频（RF）晶片供应减少将使短期前景蒙尘，因此审慎起见，下砍2019至2021财政年每股盈利3至10%。

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苹果周三下砍2019财政年第一季财测6至10%，以反映iPhone销售转疲影响，拖累环球供应商周四股价应声下挫，益纳利美昌股价也大跌13.6%，达证券认为，益纳利美昌虽为全球主要智能手机射频晶片供应商，但相信对其财务影响不会太过显著，市场卖压反应过度。

“其实，去年11月已陆续传出苹果下砍供应链订单消息，因此盈利示警消息并不叫人意外，而相关消息也已拖累益纳利美昌股价全年大跌30%。”

目前，射频晶片现占益纳利美昌2018财政年总销售的42%，三星、苹果和华为均为主要客户，但益纳利美昌首席执行员罗健聪预见射频晶片对集团2019财政年营业额贡献比重将下降至40%。

市场研究暨分析机构国际数据资讯（IDC）预测2018年全球智能手机出货量将减少3%，仅有望在2019年随5G网络逐步落实，以及新卖点录得2.6%增长。

联昌研究说，随著对益纳利美昌短期射频晶片业务前景转向审慎，下砍2019至2021财政年每股盈利3至10%，但预见射频业务有望在2020年随市场向5G转移走向复苏。

“尽管短期前景毫无生气，但我们乐观相信在MiniLED和感应器产品组合等产品于今年3月量产后，盈利增长将在2019财政年第四季转强。更重要的是，我们对集团已为P34厂所有产能鉴定潜在客户感到欣慰。”

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综合以上，两大证券行对益纳利美昌长期前景仍感乐观，其中达证券说，益纳利美昌股价已充份反映市场对主要品牌智能手机需求放缓隐忧。

“以现有价位来看，益纳利美昌本益比仅为13.8倍，较5年平均低1个标准差。”

随著短期前景转向审慎，益纳利美昌周五持续面对卖压，开盘下挫5仙至1令吉22仙，但过后跌幅有所收窄，最终收在1令吉23仙，挫4仙或3.15